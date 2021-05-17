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Pamukkale’de 19 Mayıs bayramı çok farklı yaşanacak

Denizli'nin turistik bölgesi Pamukkale’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl farklı yaşanacak. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Pamukkale’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli yarışmalarla kutlanacak. Tüm gençlerimizi bu yarışmalara bekliyorum” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pamukkale’de 19 Mayıs bayramı çok farklı yaşanacak
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Pamukkale Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili gençler için yarışma ve eğlencelerin yer aldığı özel bir program hazırladı. 18 Mayıs 2021 Salı günü 14.00 ile 18.00 saatleri arasında Siteler Mahallesi Kuruçay Pazar Yeri, Kuşpınar Pazar Yeri, Aktepe Mahallesi Akvadi Parkı, Fatih Kapalı Pazar Yeri, Pamukkale Kocaçukur Tesisleri, Zümrüt Mahalle Muhtarlığı Parkı ve Kınıklı Mahallesi AKUT Park’ta çeşitli yarışmalar gerçekleşecek. Bu alanlara kurulacak olan stantlarda futbolda kaleye şut ile basketbol sayı yarışmalarının yanı sıra, barfiks, ip atlama, dart ve hemsball yarışmaları yapılacak. Kayıtların etkinlik alanında yapılacağı 19 Mayıs etkinliklerinde ayrıca bocce, ayak tenisi ve masa tenisi ile katılımcılar iyi vakit geçirebilecek. Tüm yarışmalar Covid-19 önemleri alınarak gerçekleştirilirken, tüm malzemeler her yarışmacı için dezenfekte edilecek.

FİNALLER NEFES KESECEK

Pamukkale Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinleri bayram günü de devam edecek. Yapılan yarışmalarda ilk 10’a girecek olan katılımcılar 19 Mayıs 2021 günü saat 17.00’de Pamukkale Belediyesi’nin YSE yerleşkesinde finallerde mücadele edecek. Büyük heyecanın yaşanacağı yarışmalar sonunda ilk 3’e girenlere çeşitli ödüller verilirken, finalistlere de sürpriz hediyeler verilecek.

Bayram coşkusu iki gün sürecek

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili gençlere özel etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, “Pamukkale’de bayram coşkusu iki gün sürecek. İlçemizin 7 farklı noktasında farklı branşlarda yarışmalar yapılacak. Tüm gençlerimizi bu yarışmalara katılmaya davet ediyorum. Yapmanız gereken tek şey belirlenen noktalardaki alanlara gelip kaydınızı yaptırarak ilgi gösterdiğiniz branşlardaki yarışmalara katılmak. Biz tüm etkinliklerimizi koronavirüs tedbirleri alınarak gerçekleştireceğiz. Coşku 19 Mayıs günü gerçekleşecek finallerde daha da artacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere armağan ettiği bu bayramı onlar için unutulmaz kılmak istiyoruz. Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

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