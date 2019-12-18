Bursa haberleri: Para vermeyen babasının otomobiline kaldırım taşıyla saldırdı! Para vermeyen babasının otomobiline kaldırım taşıyla saldırdı Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bahattin M. (31), kendisine para vermediğini iddia ettiği babası Resul M'nin (57) otomobiline kaldırım taşıyla saldırdı. Araçta büyük hasar oluşurken, baba Resul M., oğlu Bahattin M'den şikayetçi oldu.

Haber Merkezi 18 Aralık 2019, 13:35 Son Güncelleme: 18 Aralık 2019, 13:35 DHA