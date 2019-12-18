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Bursa haberleri: Para vermeyen babasının otomobiline kaldırım taşıyla saldırdı!

Para vermeyen babasının otomobiline kaldırım taşıyla saldırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bahattin M. (31), kendisine para vermediğini iddia ettiği babası Resul M'nin (57) otomobiline kaldırım taşıyla saldırdı. Araçta büyük hasar oluşurken, baba Resul M., oğlu Bahattin M'den şikayetçi oldu.

Haber Merkezi DHA
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Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Resul M., otomobilini cadde üzerine park etti.

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Bu sırada yanına gelen oğlu Bahattin M., kendisinden para istedi. Babasından olumsuz yanıt alan Bahattin M., yerden aldığı kaldırım taşıyla, otomobiline saldırdı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polisler gözaltına aldı

Otomobilde büyük çapta hasar meydana gelirken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, Bahattin M'yi gözaltına aldı.

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Oğlu Bahattin M'den şikayetçi olduğunu söyleyen Resul M., şu şekilde açıklamada bulundu:

''Oğlum bana çok çektiriyor. Para vermediğim için aracıma saldırdı. Şikayetçiyim.”

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bahattin M., yerden aldığı kaldırım taşıyla, otomobiline saldırdı.

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