Para vermeyen babasının otomobiline kaldırım taşıyla saldırdı

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Resul M., otomobilini cadde üzerine park etti.
Bu sırada yanına gelen oğlu Bahattin M., kendisinden para istedi. Babasından olumsuz yanıt alan Bahattin M., yerden aldığı kaldırım taşıyla, otomobiline saldırdı.
Polisler gözaltına aldı
Otomobilde büyük çapta hasar meydana gelirken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, Bahattin M'yi gözaltına aldı.
Oğlu Bahattin M'den şikayetçi olduğunu söyleyen Resul M., şu şekilde açıklamada bulundu:
''Oğlum bana çok çektiriyor. Para vermediğim için aracıma saldırdı. Şikayetçiyim.”
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.