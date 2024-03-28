Parkta çocuğuyla ilgilenirken düğünde takılan 420 gram altını çalındı

Türk mühendisler eserleriyle dünya tarihine damga vuruyor. 2 bin 200 yıl önce Türkler tarafından yapılan su kanalları şu anda bile bir mühendislik harikası olarak tanımlanıyor. Karez Kanalı denilen bu yeraltı su şebekesi sistemi Orta Asya'da, Turfan bölgesinde yapıldı. Çölün altından ağ gibi örülmüş mühendislik harikası uygarlık tarihinin en önemli buluntularından biri olarak gösteriliyor.