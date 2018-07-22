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SİVAS

Parmak için zamanla yarış

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Sarıyar köyünde yaşayan Osman-Özge Ç. çiftinin kızları 4 yaşındaki Zeynep, traktörün pervanesine eline kaptırdı. Zeynep’in sağ elinin bir parmağı koptu, iki parmağı parçalandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zeynep Ç. için devlet seferber oldu.
Zeynep Ç. için devlet seferber oldu.

Hastaneye kaldırılan çocuğun ambulansla Kayseri’ye sevki sağlandı. Antalya’da özel bir hastanede mikro cerrahi uzmanı olduğu bilgisine ulaşılınca ambulans uçak istendi.

SAĞLIK BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

Zeynep, Sağlık Bakanlığı’nın devreye girmesiyle ambulans uçakla Antalya’ya, oradan da helikopterle hastaneye yetiştirildi. Yaklaşık 6 saat süren operasyonun ardından küçük çocuğun kopan parmağı yerine dikildi, parçalanan parmakları da onarıldı. Operatör Doktor Hüseyin Balkarlı, operasyonun çok başarılı geçtiğini söyledi. Baba Osman Çağlar da herkesin kızı için seferber olduğunu belirterek, “Allah devletimize zeval vermesin. Çocuğum için hem uçak hem helikopter kaldırdı” dedi.

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