Gündem Pastanın üzerindeki maytaptan çıkan duman düğünde 20 kişiyi zehirledi
TRABZON

Pastanın üzerindeki maytaptan çıkan duman düğünde 20 kişiyi zehirledi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düğünde pastanın üzerinde bulunan maytapların yakılmasının ardından çıkan dumanından etkilenen Afganistan uyruklu 20 kişi hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi İHA
Düğünde maytap dumanından etkilenen 20 Afgan tedaviye alındı
Düğünde maytap dumanından etkilenen 20 Afgan tedaviye alındı

Trabzon’da düğün salonunda yakılan maytaplardan çıkan dumandan etkilenen 20 Afganlı vatandaş hastaneye kaldırıldı.

PASTANIN ÜZERİNDEKİ MAYTAPTAN ÇIKAN DUMANDAN ZEHİRLENDİLER

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde Uzunsokak’ta bulunan bir düğün salonunda meydana gelen olayda Afganistan uyruklu Basire ve Farzad’ın düğünü için bir araya gelen Afganlı vatandaşlar pastanın üzerindeki maytaplardan çıkan dumandan etkilendi.

İHA
Düğünde maytap dumanından etkilenen 20 Afgan tedaviye alındın

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Duman nedeniyle düğün salonuna giremeyen sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri tarafından salondan çıkartılan Afganlılara müdahale etti. Maytaptan çıkan dumandan etkilendiği tespit edilen ve aralarında çocuklarında bulunduğu 20 kişi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Trabzon’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
Düğünde maytap dumanından etkilenen 20 Afgan tedaviye alındın

İHA
Düğünde maytap dumanından etkilenen 20 Afgan tedaviye alındın

İHA
Düğünde maytap dumanından etkilenen 20 Afgan tedaviye alındın

İHA
Düğünde maytap dumanından etkilenen 20 Afgan tedaviye alındın
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