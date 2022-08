Patara'da 2 bin 600 yıllık köpek balığı ve vatoz kemikleri bulundu

2016-2020 yılları arasında Sebaste ve çevresinde Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Emre Taştemür ve Doç. Dr. Münteha Dinç başkanlığında yoğun yüzey araştırmaları yapıldığını kaydeden Taştemür, “2021 yılında bu çalışmalar İngilizce ‘Sebaste (Phrygia) City and Its Surrounding Results of the Excavations 1966 -1978 and the Survey 2016 – 2020’ adlı kitaba dönüşmüştür. 2022 yılında ise T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden alınan izin ile Uşak Arkeoloji Müzesi başkanlığında ve ben Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Emre Taştemür’ün bilimsel danışmanlığında temizlik, çevre düzenlenmesi ve koruma çalışmalarına 08.08.2022 tarihinden itibaren başlanmıştır. Sebaste kazılarında ilerleyen zamanlarda hedeflenen çıktılar; kiliseler ve çevresinde temenos duvarlarının olduğu sınırlara kadar kamulaştırmanın yapılarak kazısının tamamlanması ve taş eserler deposunun olduğu alanda dahil olmak üzere arkeopark projesine dönüştürülmesi planlanmaktadır. Ayrıca Höyük ve Tümülüslerde gerçekleştirilecek kazılarla birlikte tüm Selçikler Beldesi’nin turizme kazandırılması amaçlanmaktadır.