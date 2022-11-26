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Pençe - Kilit operasyonu bölgesinde şehit sayısı üçe yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan askerin şehit olduğunu açıkladı. Şehit sayısı üçe yükseldi.

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Haber Merkezi İHA
Pençe - Kilit operasyonu bölgesinde şehit sayısı üçe yükseldi
P.Uzm.Çvş. Mustafa YILDIZ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 25 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Mustafa YILDIZ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Üç eve şehit ateşi düştü: Acı haber ailelere verildi
FOTOĞRAF 17
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Irak’ın Kuzeyinde Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin düzenlediği roketli saldırıda Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, şehit oldu.
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Şehidin acı haberi, akşam saatlerinde Gaziantep’in Nizip ilçesine bağlı Dazhüyük Köyü’ndeki yakınlarına ulaştı.
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İstanbul’da oturan ve ayrı yaşadıkları öğrenilen anne ve babasının acı haberin ardından babasının oturduğu Üsküdar Çavuşdere caddesinde bulunan evinin sokağına Türk bayrakları ile donatıldı.
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Şehit teğmen Öztürkmen’in, ailesinin talebi doğrultusunda şehidin naaşı 26 kasım cumartesi günü memleketi Gaziantep’e götürülmek üzere yola çıkacak.
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MSB’den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Teğmen Öztürkmen’in şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı belirtildi.
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Yaralı askerlerin derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz. açıklamasını yaptı.
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Teğmen Duabey Onur Öztürkmen
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Irak’ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu.
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Giresun’un Güce ilçesine bağlı Tevekli Mahallesi’ndeki Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal’ın ailesine yetkililer tarafından acı haber verildi.
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Şehidin babası Fehmi ve annesi Sema Ünal’ın yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı. Güce Belediyesi ekipleri de evin önüne taziye çadırı kurdu. Şehit Ünal’ın yakınları, taziye evine akın etti. 6 kardeş olan şehit Ünal’ın, bekâr olduğu öğrenildi.
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Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 25 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er İsmail ÜNAL yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. denildi.
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Piyade Sözleşmeli Er 21 yaşındaki İsmail Ünal
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Irakın kuzeyinde yürüttüğü Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu.
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Şehit Yıldız’ın acı haberi, Samsunun Vezirköprü ilçesi Oymaağaç Mahallesi’ndeki ailesine İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Kaymakamı Halid Yıldız ve İlçe Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis tarafından verildi.
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Şehidin babası Ali ve annesi Zübeyde Yıldızın yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı. İlçe Belediyesi ekipleri de evin önüne taziye çadırı kurdu. Şehit Yıldız’ın yakınları, taziye evine akın etti. 2 kardeş olan şehit Yıldızn, bekâr olduğu öğrenildi.
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Üç eve şehit ateşi düştü: Acı haber ailelere verildi
Irak'ın Kuzey'inde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal ve Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'ın acı haberleri İstanbul, Samsun ve Giresun'daki ailelerine ulaştı.


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