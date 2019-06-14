Gündem Pençe Harekatında etkisiz hala getirilen terörist sayısı 48e yükseldi
POLİTİKA

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 48'e çıktı

Pençe Harekatı'nda etkisiz hala getirilen terörist sayısı 48'e yükseldi

Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'nın başlangıcından bu yana 48 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Pençe Harekâtına katılan bir asker
Pençe Harekâtına katılan bir asker

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 48'e yükseldiğini açıkladı.

TOPLAM 48 TERÖRİST ETKİSİZLEŞTİRİLDİ

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen son 3 PKK'lı terörist ile birlikte harekâtın başından beri etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 48 oldu" denildi.
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