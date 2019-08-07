Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden
Pençe Harekatında teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi. Harekatta etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 80 oldu.
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Milli Savunma bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-2 Harekâtı kapsamında örgüte ait 5 odalı girişi ve çıkışı ayrı olan mağarada, bir milan tanksavar füzesi, 7 havan mühimmatı, 20 AK-47 mühimmatı, bir drone, iki kutu hazır basmalı uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, infilaklı fitil, 23 gaz maskesi ve örgütsel dokümanlar ile bir kamyonetin tespit edildiği belirtildi.
Başka bir bölgede tespit edilen ve aktif olarak kullanılan 12 sığınakta ise, 2 el telsizi, 20 kilo amonyum nitrat, 8 kullanıma hazır EYP, bir el bombası, piyade tüfeği ve makineli tüfek mühimmatları, 2 lazerle mesafe ölçüm cihazı, 4 el dürbünü, 70 fıçı benzin, 50 fıçı mazot bulunduğu bildirildi.
Ele geçirilen malzemelerin imha edildiği kaydedildi.
Pençe-2 Harekatı'nda mağarada tanksavar füzesi ve drone ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında terör örgütünün kullandığı 5 odalı mağara ile 12 sığınıkta çok sayıda mühimmat, drone ve kamyonet ele geçirilerek imha edildiğini açıkladı.
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Pençe-2'de ele geçirilen EYP'ler böyle imha edildi
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında, terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) ve mayınlar imha edildi. Patlayıcıların imha anına ilişkin görüntüler MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.