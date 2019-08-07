Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-2 Harekâtı kapsamında örgüte ait 5 odalı girişi ve çıkışı ayrı olan mağarada, bir milan tanksavar füzesi, 7 havan mühimmatı, 20 AK-47 mühimmatı, bir drone, iki kutu hazır basmalı uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, infilaklı fitil, 23 gaz maskesi ve örgütsel dokümanlar ile bir kamyonetin tespit edildiği belirtildi.