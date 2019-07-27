Gündem Pençe Harekatında toplam 72 terörist etkisizleştirildi
HAKKÂRİ

Pençe Harekatı'nda toplam 72 terörist etkisizleştirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 72 oldu.

Haber Merkezi AA
Pençe Harekatının yürütüldüğü bölge
Pençe Harekatının yürütüldüğü bölge

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 72 oldu. Bakanlıktan yapılan ikinci açıklamada ise Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.

SAYI YÜKSELİYOR

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısının 72 olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan ikinci açıklamada ise Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı. Açıklamada şöyle denildi:

  • "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi."
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