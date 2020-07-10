Pençe Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Tüm inleri başlarına yıkılana dek operasyonlarımız devam edecek" denildi.

Başarıyla devam eden #PençeKaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Tüm inleri başlarına yıkılana dek operasyonlarımız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/KTl323VKDO — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 10, 2020

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