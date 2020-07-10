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Gündem Pençe Kaplan Operasyonunda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
ANKARA

Pençe Kaplan Operasyonu'nda son durum: 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Pençe Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Tüm inleri başlarına yıkılana dek operasyonlarımız devam edecek" denildi.


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Harekatın beş mesajı: Pençe Kartal Operasyonu Türkiye için ne anlama geliyor?

Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan yeni görüntüler
OYNAT 01:06
Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan yeni görüntüler
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin yeni görüntüler paylaştı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden, karakol ve üs bölgelerimize taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen Pençe-Kaplan Operasyonu, planlandığı gibi başarıyla devam ediyor' denildi.


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Hayat

Görenler hız kesecek: Maket araçtan sonra şimdi de maket trafik polisi dönemi geliyor

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