Gündem Pençe operasyonlarıyla PKKlı teröristlere sert darbe
ANKARA

'Pençe' operasyonlarıyla PKK'lı teröristlere sert darbe

'Pençe' operasyonlarıyla PKK'lı teröristlere sert darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gerçekleştirdiği Pençe-1 ve Pençe-2 operasyonları ile başarılı hava harekâtları sonucu PKK/KCK terör örgütünün zor durumda olduğu ve bu durumun terörist elebaşılarının verdikleri talimatlara yansıdığı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Güvenlik güçleri, Pençe Harekatı'nda, terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurdu.
Güvenlik güçleri, Pençe Harekatı'nda, terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurdu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, saklandıkları mağaralarda ve inlerde terör örgütü mensuplarının durumundan habersiz olan elebaşıların, sözde tim komutanlarının acemice hata yaptıkları, emirlerini dinletemedikleri, eylemleri iyi planlayamadıkları, örgütte artan firarların önüne geçmek için motivasyonu artırıcı konuşmalar ve faaliyetler yapılması, gerekirse sert tedbirler alınması ve infaz dahil cezaların uygulanması şeklinde talimatlar verdikleri bilgisi alındı.

"Kolaysa gel kendin yap"

  • Ayrıca örgüt mensuplarının, "Oturduğunuz yerden talimat vermesi kolay, gelin siz yapın da görelim" cevaplarıyla elebaşılara isyan ettikleri, örgüt içinde korku ve panikle beraber lojistik ihtiyaçların da zirveye ulaştığı belirtildi.

Pençe-2 Harekatı'nda mağarada tanksavar füzesi ve drone ele geçirildi
FOTOĞRAF 7
Title
Milli Savunma bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-2 Harekâtı kapsamında örgüte ait 5 odalı girişi ve çıkışı ayrı olan mağarada, bir milan tanksavar füzesi, 7 havan mühimmatı, 20 AK-47 mühimmatı, bir drone, iki kutu hazır basmalı uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, infilaklı fitil, 23 gaz maskesi ve örgütsel dokümanlar ile bir kamyonetin tespit edildiği belirtildi.
Title
Başka bir bölgede tespit edilen ve aktif olarak kullanılan 12 sığınakta ise, 2 el telsizi, 20 kilo amonyum nitrat, 8 kullanıma hazır EYP, bir el bombası, piyade tüfeği ve makineli tüfek mühimmatları, 2 lazerle mesafe ölçüm cihazı, 4 el dürbünü, 70 fıçı benzin, 50 fıçı mazot bulunduğu bildirildi.
Title
Ele geçirilen malzemelerin imha edildiği kaydedildi.
Title
Title
Title
Title
Pençe-2 Harekatı'nda mağarada tanksavar füzesi ve drone ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında terör örgütünün kullandığı 5 odalı mağara ile 12 sığınıkta çok sayıda mühimmat, drone ve kamyonet ele geçirilerek imha edildiğini açıkladı.
Geçici barınma merkezine gönderilen göçmen sayısı

Geçici barınma merkezine
gönderilen göçmen sayısı

İstanbul Valiliğinden 'düzensiz göçle mücadele' açıklaması.
Dirseği net görsemHagiyi atardım

Dirseği net görsem
Hagi'yi atardım

Gündemdeki olayın hakemi İlhami Kaplan, Yeni Şafak'a konuştu.
Aylık taksit500 TL düşecek

Aylık taksit
500 TL düşecek

Konut sektörüne nefes aldıracak indirim.
RTÜK denetleyecek

RTÜK denetleyecek

İnternet yayınlarını denetleme yetkisi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yüzde 1'in<br>altına indirdi

Yüzde 1'in
altına indirdi

​Konut kredisinde beklenen ilk indirim haberi geldi.
Ağaçları<br> kökünden söktü

Ağaçları
kökünden söktü

10 dakika süren hortum, tarlalara zarar verdi.

Emsal<br>kavşak kararı

Emsal
kavşak kararı

​Evin bitişiğine yapılınca değerini yüzde 10 düşürdü.

Geçit töreninde <br>çifte saldırı!

Geçit töreninde
çifte saldırı!

Aden'de emniyet merkezine bombalı saldırı düzenlendi.

3 gün<br>sonra açılıyor

3 gün
sonra açılıyor

​İstanbul İzmir arası artık 3,5 saat olacak.
Burkalı kadına<br>"sivil müdahale"

Burkalı kadına
"sivil müdahale"

Halk yasağa uymayanlara fiziki müdahalede bulunabilecek.
Kadınlardan<br>destek yağıyor

Kadınlardan
destek yağıyor

'Erkek işi' olarak görülen meslekte patron oldu.
AHBAP'tan destek

AHBAP'tan destek

Kollarını ve bacaklarını kaybeden baba kızına yeniden sarılacak.
Ters köşe yaptı

Ters köşe yaptı

Kayserisporlu Deniz Türüç transfer kararını verdi.
Saat 13:00'da yapılacak

Saat 13:00'da yapılacak

'Çok gizli toplantı' Erdoğan başkanlığında toplanacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.