Pençe-Şimşek bölgesinde teröre darbe: Bugün 8 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha topçu atışları ile etkisiz hâle getirildi. Bugün bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8 oldu.
Ayrıntılar geliyor...
MSB: Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha topçu atışları ile etkisiz hâle getirildi. Bugün bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8 oldu.
Ayrıntılar geliyor...
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