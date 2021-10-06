Gündem Pençe-Şimşek bölgesinde teröre darbe Bugün 8 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Pençe-Şimşek bölgesinde teröre darbe: Bugün 8 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha topçu atışları ile etkisiz hâle getirildi. Bugün bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8 oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Pençe-Şimşek bölgesinde teröre darbe: Bugün 8 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Şimşek bölgesinde 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

MSB: Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha topçu atışları ile etkisiz hâle getirildi. Bugün bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8 oldu.

Ayrıntılar geliyor...

Şaşırtan fiyat farkı!

Şaşırtan fiyat farkı!

​Tarladan 50 kuruşa çıkıp markette 8 liraya satılıyor.
AK Partiye bir katılım daha

AK Parti'ye bir katılım daha

​Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı.
TÜGVA Avukatı Seçkin Koç İBBnin Adalardaki zorbalığını Yeni Şafaka anlattı: Kazanma şansları olmadığından dava bile açamadılar

​Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan yazılı açıklama.

​Türkiye'nin 6 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.