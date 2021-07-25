Pendik'te fidye için kaçırılan Afganistan uyruklu bir kişinin cesedi bulundu

Spor

Henry Onyekuru'yu şoke eden gelişme: Artık onu almak çok daha kolay

Galatasaray'da Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve iki dönem kiralık olarak sarı kırmızılı formayı giyen Henry Onyekuru büyük bir şok yaşadı. Monaco'da bir türlü beklediği şansı bulamayan Nijeryalı futbolcu, teknik ekip tarafından takımın kamp kadrosunda tercih edilmedi. Onyekuru'nun çok uygun bir rakama transfer olabileceği belirtiliyor.