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İSTANBUL

Pendik’te peş peşe iki zincirleme kaza: Üç yaralı var

Pendik’te lüks bir otomobilin neden olduğu zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Lüks otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçarken, karşı şeritte kazaya bakmaya çalışan sürücülerin neden olduğu kazada ise dört araç birbirine girdi.

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Haber Merkezi İHA
Pendik’te peş peşe iki zincirleme kaza: Üç yaralı var
Lüks otomobilin neden olduğu kazada 3 araç birbirine girdi.

Kaza saat 23.30 sıralarında, Esenyalı Köprüsü, Kadıköy istikametinde meydana geldi.

Lüks otomobilin neden olduğu kazada 3 araç birbirine girdi. Kazada 3 kişi yaralanırken, lüks otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayı izlerken kazaya karıştılar

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, Ankara istikametine giden sürücüler, olay yerine bakmak isterken zincirleme kazaya neden oldular. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, lüks otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Pendik'te trafiği felç eden zincirleme kaza: Çok sayıda araç birbirine girdi
FOTOĞRAF 20
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Kaza saat 23.30 sıralarında, Esenyalı Köprüsü, Kadıköy istikametinde meydana geldi.
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Lüks otomobilin neden olduğu kazada 3 araç birbirine girdi. Kazada 3 kişi yaralanırken, lüks otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Title
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Title
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Title
Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, Ankara istikametine giden sürücüler, olay yerine bakmak isterken zincirleme kazaya neden oldular.
Title
Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
Title
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, lüks otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Pendik'te trafiği felç eden zincirleme kaza: Çok sayıda araç birbirine girdi
Pendik'te lüks bir otomobilin neden olduğu zincirleme kazada üç kişi yaralandı. Kazaya neden olan sürücü olay yerinden kaçarken, karşı şeritte kazaya bakmaya çalışan sürücülerin neden olduğu kazada ise dört araç birbirine girdi

Alkol alıp dehşet saçtı: Önüne çıkan iş yerlerine kurşun yağdırdı
FOTOĞRAF 7
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Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen T. A., aynı araçta bulunan Ş.M. ve kimliği belirlenemeyen bir kişi ile birlikte Melikgazi ilçesine bağlı 30 Ağustos Mahallesi Anamur Caddesi üzerinde veresiye alkol alamadığı tekel bayisini yanında bulunan pompalı tüfekle kurşunladı.
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Bu olayın ardından şahıslar, ilçeye bağlı Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerini ve Gülük Mahallesi Yazı Sokak’taki bir iş yerini kurşunladı.
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Kocasinan ilçesine bağlı Yakut Mahallesi 3840. Sokak’a gelen şahıslar, burada bulunan başka bir iş yerini daha kurşunladıktan sonra olay yerinden kaçtı.
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Zarar gören iş yerlerinde Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından incelemeler yapılırken, polis ekipleri şahısların bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlattı.Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Alkol alıp dehşet saçtı: Önüne çıkan iş yerlerine kurşun yağdırdı
Kayseri'de iddiaya göre alkollü olan bir şahıs, dört iş yerini kurşunladı. Zarar gören iş yerlerinde Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından incelemeler yapılırken, polis ekipleri şahısların bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlattı.


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