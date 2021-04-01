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İSTANBUL

Pes dedirten şaka: Çayına dezenfektan katılan güvenlik görevlisi hastanelik oldu

Esenyurt’ta bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan kişi, arkadaşına ‘şaka olsun’ diye iki farklı günde çayına dezenfektan döktü. Güvenlik görevlisi M.Ç. hastanelik oldu, şakayı yapan şahıs işten çıkarıldı. M.Ç'nin şikayeti üzerine konu mahkemeye taşındı.

Haber Merkezi İHA
Pes dedirten şaka: Çayına dezenfektan katılan güvenlik görevlisi hastanelik oldu
Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz haftalarda İstanbul Esenyurt’ta bir fabrikada yaşandı. İddiaya göre, güvenlik görevlisi M.Ç, aynı iş yerinde çalışan diğer güvenlik görevlisi arkadaşına ‘şaka olsun’ diye çayına dezenfektan döktü. İki kez aynı ’şakayı’ yapan şahıs, M.Ç’nin hastanelik olmasına sebep oldu. Yaşanan olay sonrasında ofis içerisindeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

İfadesinde “Şaka amacıyla yaptım” dedi

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde güvenlik görevlisinin, o an masasında bulunmayan arkadaşının çayına dezenfektan sıktığı görülüyor. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından iş yeri şakayı yapan güvenlik görevlisini işten çıkardı. M.Ç’nin şikayetçi olması üzerine ifadesi alınan güvenlik görevlisi ise, olayı şaka amacıyla yaptığını kaydetti M.Ç’nin şikayeti üzerine konu yargıya taşınırken, şahıs hakkında açılan davanın ise devam ettiği öğrenildi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde, M.Ç’nin masasından kalktığı anda arkadaşının çayına dezenfektan sıktığı görülüyor. Görüntülerde bir süre sonra M.Ç’nin masasına gelerek oturduğu görülüyor.

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