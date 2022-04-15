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Gündem Antalyayı Ege ve İç Anadoluya bağlayan tünel açılıyor 20 milyon TL tasarruf sağlayacak
ANTALYA

Antalya’yı Ege ve İç Anadolu’ya bağlayan tünel açılıyor: 20 milyon TL tasarruf sağlayacak

Antalya ulaşımı rahatlatacak Phaselis Tüneli, yarın düzenlenecek törenle açılıyor. Açılışa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, video konferans yöntemiyle katılması beklenirken, açılış için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun Antalya’ya geleceği öğrenildi.

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Haber Merkezi İHA
Phaselis Tüneli açıldı mı? Phaselis tüneli nerede?
​Antalya’yı Ege ve İç Anadolu’ya bağlayan tünel açılıyor: 20 milyon TL tasarruf sağlayacak

Antalya ulaşımı rahatlatacak Phaselis Tüneli, yarın düzenlenecek törenle açılıyor. Açılışa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, video konferans yöntemiyle katılması beklenirken, açılış için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun Antalya’ya geleceği öğrenildi.

Antalya’nın turizm potansiyeli dikkate alındığında ortaya çıkan ulaşım ihtiyacını karşılayarak, kalkınmasını destekleyecek karayolu yatırımlarının öneminin arttığına vurgu yapılan açıklamada, bu kapsamda Phaselis Tüneli’nin inşa edildiği kaydedildi.


“20 milyon TL tasarruf edilecek”


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, video konferans yöntemiyle tünelin açılışına katılmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da açılış töreni için Antalya’ya geçeceği belirtildi. Antalya’yı Ege’ye ve İç Anadolu’ya bağlayan Doğu-Batı aksı konumundaki Akdeniz Sahil Yolu’nun batı kesiminde yer alan tünelin bin 292 metre uzunluğunda çift tüpten oluştuğunun altı çizilen açıklamada, “Phaselis Tüneli, taşıt trafiğine 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında hizmet verecek. Phaselis Tüneli ile büyük oranda dağlık yapıya sahip mevcut güzergahın ulaşım standardının artırılması amaçlandı. Tünel projesi ile bölgedeki trafik akışı önemli ölçüde rahatlatıldı. Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya ilinin batısında bulunan Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Kaş, Kalkan gibi ilçelere erişim kolaylığı sağlandı. Ayrıca, bölge ekonomisinde önemli yer tutan ürünlerin iç ve dış piyasalara konforlu ve kısa sürede taşınması imkanı tesis edildi. Güzergahta 1,9 kilometre, seyahat süresinde ise 5 dakika kısalma sağlayan tünel ile zamandan 11,1 milyon TL, akaryakıttan 8,9 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 20 milyon TL tasarruf edilecek, karbon emisyonu 1.842 ton azaltılacak” ifadelerine yer verildi.

Yanan ormanlar küllerinden doğuyor: İki milyon fidan gönderildi
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Antalya ve Muğla'da, Türkiye tarihinin en büyük orman yangınları yaşandı.
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28 Temmuz'da başlayıp, günlerce süren yangınlarda Antalya'da 60 bin hektar, Muğla'da ise 66,2 bin hektar alan yanarken, bir o kadar bina hasar gördü ayrıca birçok hayvan telef oldu.
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Yürekleri yakan orman yangınlarından sonra tekrar yeşillendirilme için Orman Genel Müdürlüğü'nün fidanlıkları da kullanıldı.
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Türkiye'nin en önemli ve en büyük orman fidanlıklarından biri olan Torbalı Orman Fidanlığı'ndan, Antalya ve Muğla'da yanan alanların yeşillendirilmesi için toplam 2 milyon kızılçam, fıstık çamı ve servi fidanı gönderildi.
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Torbalı Orman Fidanlığı'nın 1959 yılında kurulduğunu belirten İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, \"Fidanlığın önemi, çevredeki halka fidancılığın öğretilmesi.
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Torbalı, Bayındır ve Ödemiş civarındaki halka bu işi sevdirdi. Yaklaşık 600 dekar alanda üretim yapıyoruz. Toplam 48 kişi çalışıyor.
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Geçen yıl 5 milyon 271 bin 602 fidan yetiştirildi. Son 10 yılda 67 milyon 165 bin 129 fidanın üretildiği fidanlık, özellikle yaz mevsiminde yanan ormanların tekrar yeşillendirilmesi için büyük önem taşıyor.
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Muğla ve Antalya'daki yangınlarda yanan yerler için toplam 2 milyon fidan gönderdik. Fidanlık yanan ormanlara can suyu oluyor\" dedi.
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Yanan ormanlar küllerinden doğuyor: İki milyon fidan gönderildi
Türkiye'nin en büyük orman yangınlarının yaşandığı Muğla ve Antalya'daki küle dönen alanların yeniden yeşillendirilmesi için İzmir'den bugüne kadar 2 milyon fidan gönderildi. Torbalı Orman Fidanlığı'nda yetiştirilen ve çeşitli tarihlerde gönderilen kızılçam, fıstık çamı ve servi fidanları yanan alanlarda toprakla buluşturuldu.

'Tam anlamıyla' ortaya çıktı: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti, Ramazan Bayramı'nda açılacak
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Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk Selimiye Meydan Projesi'nin birinci ve ikinci etap çalışmalarında sona gelindiğini ifade etti.
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Meydan çalışmasında son rötuşların yapıldığını anlatan Soytürk, \"Turizm anlamında Selimiye'nin silüeti tamamen ortaya çıkmış oldu. Selimiye'de harika bir meydana kavuşmuş olacağız.\" dedi.<br><br>
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Soytürk, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye'nin yerli ve yabancı ziyaretçilerin kente geldiklerindeki ilk uğradıkları yer olduğunu belirtti.<br><br>
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Ziyaretçilerin meydan projesi ve restorasyon çalışmalarını dahi takip ettiğini ifade eden Soytürk, \"Şu haliyle bile yerli ve yabancı ziyaretçiler hayranlıkla meydanı izliyor. Kısa sürede tamamlandığında çok güzel bir meydana kavuşmuş olacak Edirne. Yapılan projeyle Selimiye'nin ve şehrin silüeti tam anlamıyla ortaya çıkmış oldu. Diğer yandan Selimiye'nin kapsamlı restorasyonu yapılıyor. Orada da çalışmalar güzel bir şekilde sürüyor.\" diye konuştu.<br><br>
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Ziyaretçi sayısı artıyor<br><br>Soytürk, kentin turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü vurguladı.<br><br>Son 2 yılın, Kovid-19 salgını nedeniyle turizm anlamında sönük geçtiğini aktaran Soytürk, 2022 yılının iyi başladığını söyledi.
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Kenti ziyaret eden turist sayısının her geçen gün arttığını işaret eden Soytürk, şöyle devam etti:<br><br>\"Edirne kültür ve inanç turizmi başta olmak üzere turizmin her alanında büyüyor. Sınır komşularımız Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen turistler başta olmak üzere güzel bir ilgi var. Konaklama sayıları her gün artıyor. Özellikle cuma gününden başlayıp pazartesiye kadar süren bir konaklama periyodu oluyor. Selimiye'de bundan nasipleniyor. Gelen turistlerin meydanı ve camiyi hayranlıkla izlediğini görüyoruz. Çalışmalar tamamlanınca bölge ayrı bir güzelliğe daha kavuşacak.\"
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Bayramda açılacak meydana çimler serildi<br><br>Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce sürdürülen \"Selimiye Camisi ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenlemesi Projesi\" birinci ve ikinci etap çalışmaları sürüyor.
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Edirne'de düzenleme çalışmaları sona yaklaşan Selimiye Meydanı'nın çim alanları oluşturuldu. 72 bin metrekarelik proje alanın 25 bin metrekarelik çim alanına rulo çim serilmesi neredeyse tamamlandı.<br><br>
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Meydanda, yürüyüş ve yeşil alan bölümlerinde de son rötuşlar yapılıyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla geçen yıl ekim ayında başlanan Selimiye Camisi çevresinde çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor.<br><br>
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, meydanın Ramazan Bayramı'nda açılacağı açıklamıştı.
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Meydan projesiyle Selimiye'nin silüeti 'tam anlamıyla' ortaya çıktı
Title
Meydan projesiyle Selimiye'nin silüeti 'tam anlamıyla' ortaya çıktı
Title
Meydan projesiyle Selimiye'nin silüeti 'tam anlamıyla' ortaya çıktı
Title
Meydan projesiyle Selimiye'nin silüeti 'tam anlamıyla' ortaya çıktı
Title
Meydan projesiyle Selimiye'nin silüeti 'tam anlamıyla' ortaya çıktı
Title
Meydan projesiyle Selimiye'nin silüeti 'tam anlamıyla' ortaya çıktı
Title
Meydan projesiyle Selimiye'nin silüeti 'tam anlamıyla' ortaya çıktı
Title
Meydan projesiyle Selimiye'nin silüeti 'tam anlamıyla' ortaya çıktı
Title
Meydan projesiyle Selimiye'nin silüeti 'tam anlamıyla' ortaya çıktı
Title
Meydan projesiyle Selimiye'nin silüeti 'tam anlamıyla' ortaya çıktı
Title
Meydan projesiyle Selimiye'nin silüeti 'tam anlamıyla' ortaya çıktı
'Tam anlamıyla' ortaya çıktı: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti, Ramazan Bayramı'nda açılacak
Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Selimiye Meydan Projesi'yle cami silüetinin tam anlamıyla ortaya çıktığını söyledi.


Türkiyede ilk

Türkiye'de ilk

Tescil edilerek koruma altına alınacak.
Yanan ormanlarküllerinden doğuyor

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​Muğla ve Antalya'ya iki milyon fidan gönderildi.
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