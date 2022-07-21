Gündem Pınar Damar gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı
İSTANBUL

Pınar Damar gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı

Kuzeninin kocası Metin A.'nın öldürdüğü Pınar Damar Başakşehir'de düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törende Pınar'ın tabutunun üstüne gelinlik konuldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Pınar Damar gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı
Pınar Damar gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı.

Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde salı günü akşam saat 19.00 sıralarında ağaçlık alanda bulunan Pınar Damar'ın kuzeninin kocası Metin A. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. 32 yaşındaki Pınar Damar'ın cenazesi Küçükçekmece Gasilhanesi'nden ailesi tarafından teslim alındı. Damar'ın cenazesi İkitelli Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan Ulu Cami'ye getirildi. Babası Mustafa Damar, taziyeleri kabul etti. Cenazeye ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Kardeşi Bahar Damar, cenaze töreninde ablasının tabutuna sarıldı, ayakta durmakta güçlük çekti. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kayabaşı Mezarlığı'na toprağa verildi.


"KADINLAR İÇİN KANUN ÇIKARSINLAR"


Baba Mustafa Damar, "60 yaşındayım böyle bir şey görmedik. Hayatımızda görmedik. 5 dakika içerisinde bir kanun çıkıyor, bir gece de kadınlar için kanun çıkarsınlar. Katiller arka kapıdan girip ön kapıdan çıkıyor" dedi.
Pınar Damar'ın kuzeni Nebahat Küçükbilal ise, "Gelsinler de görsünler bir ailenin nasıl dağıldığını. Gencecik bir kızın nasıl hayallerinin yıkıldığını görsünler. Sözün bittiği yer. Kimse ölümü hak etmiyor" diye konuştu.

Pınar Gültekin davasında tepki çeken kararın gerekçesi açıklandı
GÜNDEM
Pınar Gültekin davasında tepki çeken kararın gerekçesi açıklandı
Fidanlar kurudu

Fidanlar kurudu

İBB'nin ağaç katliamının ardından dikilmişti.
10 bin dolar değerinde

10 bin dolar değerinde

İstanbul'da çalınan 100 yıllık halı bulundu.
57nci ATAK envanterde: Bir ilk daha gerçekleşti

​PKK'lı teröristin ifadesi Selahattin Demirtaş ve HDP'li vekilleri zora sokacak.

​Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor.

Piyasaların merakla beklediği açıklama geldi.

İlçede 127 aileye geçim kaynağı oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.