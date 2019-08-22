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DİYARBAKIR

PKK/HDP yandaşları minibüs yaktı

PKK/HDP yandaşları Diyarbakır'da minibüsü yaktı

Diyarbakır'da eli silahlı ve yüzü maskeli 4-5 kişilik PKK'lı olduğu tahmin edilen bir grup tarafından durdurulan şehir içi yolcu minibüsü molotof atılarak yakıldı.

Haber Merkezi Diğer
PKK/HDP yandaşları tarafından ateşe verilen minibüsün son hali.
PKK/HDP yandaşları tarafından ateşe verilen minibüsün son hali.

Olay, merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Dr. Sıtkı Göral Caddesi Mekke Camii önünde ve polis karakoluna 200 metre yakın bir yerde meydana geldi.

  • İLKHA'nın haberine göre, saat 21.00 sıralarında elinde silah bulunan ve yüzleri kapalı 4-5 kişilik PKK'lı bir grup, caddeye çıkarak 21 M 0052 plakalı şehir içi yolcu otobüsünün önünü kesti. Yolcuları indiren PKK'lı grup, daha sonra minibüsün içine molotof attı. Atılan molotofla yolcu minibüsü alev alev yandı.

Daha sonra havai fişek de patlatan PKK'lı grup, bölgeden kaçarak uzaklaştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken yolcu minibüsü kullanılamaz hale geldi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

PKK yandaşları Diyarbakır'da minibüse saldırdı
OYNAT 00:39
PKK yandaşları Diyarbakır'da minibüse saldırdı
Diyarbakır'da elinde silah bulunan ve yüzleri kapalı 4-5 kişilik PKK'lı bir grup, caddeye çıkarak şehir içi yolcu minibüsünün önünü kesti. Yolcuları indiren PKK'lı grup, daha sonra minibüsün içine molotof attı. Atılan molotofla yolcu minibüsü alev alev yandı. Daha sonra havai fişek de patlatan PKK'lı grup, bölgeden kaçarak uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken yolcu minibüsü kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İLKHA


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