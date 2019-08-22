PKK/HDP yandaşları Diyarbakır'da minibüsü yaktı

Olay, merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Dr. Sıtkı Göral Caddesi Mekke Camii önünde ve polis karakoluna 200 metre yakın bir yerde meydana geldi.
- İLKHA'nın haberine göre, saat 21.00 sıralarında elinde silah bulunan ve yüzleri kapalı 4-5 kişilik PKK'lı bir grup, caddeye çıkarak 21 M 0052 plakalı şehir içi yolcu otobüsünün önünü kesti. Yolcuları indiren PKK'lı grup, daha sonra minibüsün içine molotof attı. Atılan molotofla yolcu minibüsü alev alev yandı.
Daha sonra havai fişek de patlatan PKK'lı grup, bölgeden kaçarak uzaklaştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken yolcu minibüsü kullanılamaz hale geldi.
Çevrede güvenlik önlemi alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.