PKK/HDP yandaşları Diyarbakır'da minibüsü yaktı

PKK yandaşları Diyarbakır'da minibüse saldırdı

Diyarbakır'da elinde silah bulunan ve yüzleri kapalı 4-5 kişilik PKK'lı bir grup, caddeye çıkarak şehir içi yolcu minibüsünün önünü kesti. Yolcuları indiren PKK'lı grup, daha sonra minibüsün içine molotof attı. Atılan molotofla yolcu minibüsü alev alev yandı. Daha sonra havai fişek de patlatan PKK'lı grup, bölgeden kaçarak uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken yolcu minibüsü kullanılamaz hale geldi.



Kaynak: İLKHA