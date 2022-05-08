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ANKARA

PKK İsviçre'de '23 Nisan' etkinliğine saldırdı: Dışişleri Bakanlığından kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'nin Basel kentinde bugün düzenlenen '23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'ne yönelik terör örgütü yandaşlarınca düzenlenen saldırıyı kınadı. Yapılan açıklamada, "Bir terör örgütünün ve sempatizanlarının Avrupa’nın göbeğinde bir çocuk şenliğini hedef alacak kadar alçalmış olmaları, terör örgütünün çirkin yüzünü uluslararası kamuoyuna bir kez daha göstermiştir." denildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
PKK İsviçrede 23 Nisan etkinliğine saldırdı: Dışişleri Bakanlığından kınama
PKK'lılar İsviçre'de düzenlenen 23 Nisan etkinliğine saldırdı

Terör örgütü PKK destekçileri, İsviçre'nin Basel şehrinde düzenlenen 23 Nisan şenliklerine saldırdı. Terör destekçileri, çeşitli sloganlar atarak şenliklere katılan Türk vatandaşlara etraftaki çeşitli eşyaları ve bariyerleri attı. Yapılan saldırıda bazı Türk vatandaşlar yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

"ÇOCUK ŞENLİĞİNİ HEDEF ALACAK KADAR ALÇAKLAR"

Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'nin Basel kentinde bugün düzenlenen '23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'ne yönelik terör örgütü yandaşlarınca düzenlenen saldırıyı kınadı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İsviçre’nin Basel kentinde bugün düzenlen “23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali”ne yönelik olarak terör örgütü yandaşlarınca gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Bir terör örgütünün ve sempatizanlarının Avrupa’nın göbeğinde bir çocuk şenliğini hedef alacak kadar alçalmış olmaları, terör örgütünün çirkin yüzünü uluslararası kamuoyuna bir kez daha göstermiştir.

Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, bu menfur eylemin faillerinin süratle adalete teslim edilerek, hak ettikleri cezayı almalarını bekliyoruz."

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