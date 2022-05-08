PKK İsviçre'de '23 Nisan' etkinliğine saldırdı: Dışişleri Bakanlığından kınama

İsmail Çataklı Türkiye'deki yabancı sayısını açıkladı: Amaç algı oluşturmak

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, katıldığı canlı yayında, son günlerde manipülasyon konusu olan Türkiye'deki yabancı sayısını tek tek rakam vererek açıkladı. Konunun kasıtlı olarak bayram öncesinde gündeme getirildiğinin altını çizen Çataklı, 'Ülkemizde 5 milyon 500 bin 690 yabancı var. Bunların 3 milyon 762 bin 686'i geçici koruma altındaki Suriyeliler.' dedi. Konuşulan 8-10 milyon rakamlarının amacının tamamen algı oluşturmak olduğunu söyleyen Çataklı, '1 milyon 417 bin de ikametli yabancımız var. Bunların içerisinde öğrenciler ve iş insanları da var' diye konuştu.

