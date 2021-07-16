PKK/YPG'ye cezalandırma atışı: Üçü Kandil kadrosundan 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesindeki Başilhaya Üs Bölgesi'ne taciz atışı yapan teröristlere kara ateş destek vasıtalarımızla karşılık verilerek 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi" denildi.
Cezalandırma atışlarıyla Tel Rıfat bölgesinde etkisiz hâle getirilen teröristlerin 3’ünün Kandil kadrosundan olduğu belirlendi.
1⃣Fırat Kalkanı bölgesindeki Başilhaya Üs Bölgesi'ne taciz atışı yapan teröristlere kara ateş destek vasıtalarımızla karşılık verilerek 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/limBqQGfGz
1⃣Fırat Kalkanı bölgesindeki Başilhaya Üs Bölgesi'ne taciz atışı yapan teröristlere kara ateş destek vasıtalarımızla karşılık verilerek 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/limBqQGfGz— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 16, 2021