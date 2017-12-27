PKK'ya 'gri tulum' HDP'yi rahatsız etti!

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) yer alan tek tip kıyafet uygulamasını 'cezanın üstüne ceza vermeye çalışmak' diyerek eleştirdi. Ancak tek tip uygulaması dünyanın bir çok ülkesinde uygulanmakta hatta cezaevlerinde dahi uygulanan ülkeler var. Türkiye'de ise sadece duruşmalara katılacak olan darbeye teşebbüs eden ve terör suçluları için uygulanacak. HDP'nin eleştirdiği bu madde ile yargılanan PKK'lılar duruşmalara 'gri tulum' ile getirilecek.

Dünyada uygulanan tek tip Türkiye'de olunca rahatsız etti

Dünyanın gelişmiş ülkeleri arasında gösterilen ABD, Almanya, İsveç, İngiltere gibi bir çok ülke hapishanelerde tek tip kıyafet uygulaması yapıyor. Türkiye de son dönemdeki olaylarla birlikte duruşmalara katılan tutuklu ve hükümlülerin kamuoyuna bir takım mesajlar vermek için kullandığı kıyafetlerden dolayı böyle bir uygulamayı KHK ile zorunlu hale getirdi. KHK'daki maddede dikkat çeken detay ise sadece darbeye teşebbüs edenler değil terör suçluları ve hükümlüleri de duruşmalara tek tip kıyafet ile götürülecek. KHK'da yer alan maddeye göre; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a eklenen maddeyle, darbe suçunu işleyen tutuklu ve hükümlüler ‘badem kurusu’, terör suçluları için ise “gri tulum" giyme zorunluluğu getirildi.

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HDP'yi rahatsız eden "gri tulum"

PKK'nın siyasi sözcülüğünü yapan HDP bu düzenlemeden rahatsız oldu. KHK'de yer alan, cezaevinde tek tip kıyafet giyilmesine yönelik düzenlemeyi eleştiren HDP grup başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, "Verilen cezanın üstüne ayrıca ceza vermeye çalışmak intikamcılıktır. Bugün Türkiye'de gördüğümüz şey de intikamcı bir hukuk anlayışıdır. Bunun adı da zaten hukuk değildir, olamaz" dedi.

Bazı ülkelerde hapishanelerde uygulanan tek tip kıyafet düzenlemeleri şöyle:

ABD: Hapishanelerde tek tip kıyafet uygulaması yaygın bir şekilde yapılıyor. Eyalet ve açık ya da kapalı gibi hapishane türüne bağlı olarak yapılan uygulama da farklılık gösteriyor. Bazı yerlerde, kılık-kıyafet uygulaması cezalandırma sürecinin bir parçası olarak görülüyor ve bu da erkek mahkumların pembe iç çamaşırı gibi tartışmalı kuralların getirilmesine neden oluyor.

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İngiltere: Hapishanelerde zengin ile yoksul arasındaki ayrımı ortadan kaldırıp daha eşit bir ortam oluşturmak amacıyla 19'uncu yüzyılda tek tip kıyafet uygulamasına geçildi.

Almanya: Hapishanelerin önemli bir kısmında tek tip kıyafet uygulaması bulunmuyor. Ancak bu uygulamanın yapıldığı ve mahkumların üniforma giymesinin zorunlu olduğu az sayıda cezaevi bulunuyor. Ayrıca, maddi olanaksızlıklardan dolayı kıyafet alamayan mahkumlara da üniforma veriliyor.

Çin: Tek tip kıyafet uygulaması yapılıyor. Hapse giren mahkumlara bez ayakkabı ve cezaevinin yapısına uygun kıyafetler veriliyor. 2005 yılında ise hapishane koşullarının iyileştirilmesi için meslek eğitimi, psikolojik destek ve toplum hizmetleri gibi bir dizi yenilik getirilmiş olmasına karşın üniforma uygulaması kaldırılmadı.

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Kazakistan: 2011 yılında işlenen suçların ağırlığına göre düzenlenen renkli tulum uygulaması başlatıldı. Uygulamanın gerekçesi hem mahkumların işledikleri suçlara göre ayrıştırılması hem de hapishaneden kaçmaları halinde yakalanmalarının daha kolay olması olarak açıklandı.

İsveç: Yüzde 40'lık yeniden suç işleme oranı ile dünyada birçok ülkenin altında yer alıyor. Yapılan reformlar sonucunda üniforma giyme zorunluluğu kaldırılırken, mahkumlar da üniversite yurtlarına benzer bir yapı içerisinde kalmaya başladı.

GÜNDEM 60 bin tek tip

GÜNDEM Tek tip kıyafet uygulaması ne zaman başlayacak?