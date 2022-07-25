Gündem Polis Akademisine 2 bin 500 öğrenci alınacak
ANKARA

Polis Akademisine 2 bin 500 öğrenci alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) alınacak 2 bini erkek, 500'ü kadın 2 bin 500 öğrencinin alımına ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlandı. Başvurular, 25 Temmuz-5 Ağustos'ta "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifresiyle girilerek yapılacak.

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Haber Merkezi AA
Polis Akademisine 2 bin 500 öğrenci alınacak
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Polis Meslek Yüksel Okulu'na (PMYO) 2022-2023 eğitim öğretim yılı için alınacak 2 bin erkek, 500 kadın öğrenci alımı için başvurular, 25 Temmuz-5 Ağustos 2022'de "http://www.pa.edu.tr" internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile girerek yapılacak.

Sınavlarda başarılı olarak PMYO'da eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

Alıma ilişkin sınav takvimi, "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

Adaylar için giriş koşulları

PMYO'nun öğrenci alımına başvuracak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, lise ve dengi okul mezunu olması gerekecek.

Başvurularda, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 250 bin ham taban puan ve üzeri puan, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2022-YKS TYT puan türünden en az 200 bin ham taban puan ve üzeri puan alma şartı aranacak.

Emniyet teşkilatında çalışan veya emniyet teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almayacak.

Adayların, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınması kaydıyla 1 Ekim 2022 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 1 Ocak 2022 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması şartı aranacak.

Başvuru yapan adaylardan kadınların 162 santimetre, erkeklerin 167 santimetreden kısa boylu olmaması, beden kitle indeksinin 18-27 arasında olması gerekecek.

İlanda, söz konusu alıma ilişkin diğer giriş koşullarına da yer verildi.

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