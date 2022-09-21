Gündem Polis kapıya dayanınca uyuşturucuları ve paraları altıncı kattan aşağıya attılar
İZMİR

Polis kapıya dayanınca uyuşturucuları ve paraları altıncı kattan aşağıya attılar

İzmir’in Menemen ilçesinde “torbacı” olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik operasyonda polisin kapıya dayandığını fark eden şüpheliler, poşet ve torbalar içerisindeki esrar maddelerini ve uyuşturucu satışından elde ettikleri paraları 6. kattan aşağıya attılar.

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Haber Merkezi İHA
Polis kapıya dayanınca uyuşturucuları ve paraları altıncı kattan aşağıya attılar
Polis esrar maddelerini ve paraları toplayarak muhafaza altına aldı.

Edinilen bilgiye göre Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, “torbacı” olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik yapmış oldukları saha ve istihbari çalışmalar neticesinde Nöbetçi Cumhuriyet Savcısından alınan arama kararına istinaden Irmak Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi adresinde bulunan bir eve operasyon düzenledi.

İHA

Ekiplerin kapıya dayandığını fark eden ve içeriye gireceklerini anlayan T.N. (22) ile Y.İ.E. (21), poşet ve torba içerisindeki esrar maddelerini ve uyuşturucu satışından elde ettikleri bir miktar parayı bulundukları 6. katın balkonundan ve camından aşağıya attı.

İHA

Site içerisinde ve dairede aramalar yapıldı

Bunun üzerine ekipler site içerisinde bulunan dış alanda yapılan çalışmalar sonucunda esrar maddelerini ve paraları toplayarak muhafaza altına aldı.

İHA

Akabinde daire içerisinde de yapılan çalışmalarda ise farklı poşetler içerisinde 11 kilo 654 gram skunk ve bin 526 adet lyrica isimli sentetik hap ele geçirildi.

İHA

Öte yandan, yakalanan 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şahısların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaza sonrası çıkan kavgayı ayırmak isteyen üç polis yaralandı
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Akşam saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde, Atatürk Caddesi üzerinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobillerin karıştığı hasarlı kaza sonrası tartışma çıktı.
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Tartışma, sürücülerin telefonla aradığı yakınlarının da gelmesiyle kavgaya dönüştü.
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İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmaya çalışırken arbede çıktı.
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Olayda 3 polis yaralanırken, 6 şüpheli ise gözaltına alındı.
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Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alınan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaza sonrası çıkan kavgayı ayırmak isteyen üç polis yaralandı
Adıyaman'da, kaza sonrası sürücüler arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen 3 polis yaralandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Soylu duyurdu: 79 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Merkez Sarıçam ilçesindeki organize sanayi bölgesinde lisansı olmayan bir geri dönüşüm tesisini tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu tesise baskın düzenledi.
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KOM ekipleri, baskın yaptığı tesiste 79 ton kaçak akaryakıt ele geçirdi.
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Kaçaklık olayıyla ilgili bir kişiyi gözaltına alan ekipler, soruşturmaya devam ediyor.
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Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, \"Yorulmak yok! 24 saat suçluya, kaçakçıya, kanunsuzluğa göz açtırmıyoruz. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube tarafından, lisanssız faaliyet gösteren fabrikada yapılan aramada 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Adana Emniyetimize, KOM ekiplerimize tebrikler\" notuyla operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı.
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Bakan Soylu duyurdu: 79 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da polisin lisanssız faaliyet gösteren bir geri dönüşün tesisine yaptığı baskında 79 ton kaçak akaryakıt ele geçirilirken, bir kişi de gözaltına alındı.

Maaşını alamadığı iş yerini 10 arkadaşıyla bastı: Palalı saldırı kamerada
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Olay, saat 18.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi, Kısmet Sokak’ta meydana geldi.
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Yaklaşık 1 aydır demir doğrama atölyesinde çalışan kimliği henüz belirsiz kişi, iddiaya göre patronu Ahmad Ajjan El Hadid’den maaşını istedi. Patronundan olumsuz yanıt alınca iş yerinden ayrılan şüpheli, bir süre sonra 10 arkadaşını da yanına alarak tekrar doğrama atölyesine geldi
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Şüpheli ve yanında gelen kişiler ile iş yerinde bulunanlar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
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Bu sırada elindeki palayı sallayan şüpheli, Ahmad Ajjan El Hadid ile oğlu Yusuf Ajjan El Hadid’i yaraladı.
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Kavgayı görenler durumu polise bildirirken, şüpheli ve arkadaşları ise olay yerinden kaçtı.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı baba- oğulu İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
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Öte yandan, şüphelilerin doğrama atölyesini bastığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; doğrama atölyesinin kapısına gelen şüpheliler ile iş yerinde bulunanlar arasında tartışma yaşandığı, tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüştüğü ve şüphelinin elindeki palayı savurarak çevreye saldırdığı yer aldı.
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Öte yandan, şüphelilerin doğrama atölyesini bastığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; doğrama atölyesinin kapısına gelen şüpheliler ile iş yerinde bulunanlar arasında tartışma yaşandığı, tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüştüğü ve şüphelinin elindeki palayı savurarak çevreye saldırdığı yer aldı.
Maaşını alamadığı iş yerini 10 arkadaşıyla bastı: Palalı saldırı kamerada
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı doğrama atölyesinden maaşını alamadığını öne süren şüpheli, 10 arkadaşıyla birlikte iş yerini bastı. Yaşanan arbede sırasında iş yeri sahibi Ahmad Ajjan El Hadid (56) ile oğlu Yusuf Ajjan El Hadid (34) darbedilirken, şüpheli tarafından da pala ile yaralandı.


FETÖyeşafak operasyonu

FETÖ'ye
şafak operasyonu

'ByLock' kullandıkları tespit edildi: 10 kişi gözaltında.
Kavgayı ayırmakisteyen üç polis yaralandı

Kavgayı ayırmak
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17 ile kritik uyarı

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​Maaşını alamadığı iş yerini 10 arkadaşıyla bastı.

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