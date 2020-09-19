Polis minibüsteki 'roket'i affetmedi: 6500 TL ceza kesildi

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge doğrultusunda Adana’da yapılan denetimde trafikteki araçları da kontrol edildi.
Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerindeki denetimde, polis ekipleri, sürücüsünün maskesiz olduğunu gördükleri, önünde ‘Roketçi Cemal' yazan midibüsü durdurdu.
Adana'da koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı.
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Koronavirüsle mücadelede vakanın ve temaslı halkasının tespiti ile bu kişilerin izolasyonunun gerçekleşmesi konusunda önemli rol oynayan, ayrıca gün içinde birden çok pozitif vaka ile temas halinde olarak risk taşıyan filyasyon ekipleri, salgının kontrolü açısından kilit rol üstleniyor.
Filyasyon ekipleri, pozitif çıkan vakalara giderek hastanın durumu hakkında bilgi alıyor. Hastanın ek hastalığı olması durumunda uzman hekimlere başvurarak hasta kişiye ilaçları veren ekipler, aynı zamanda pozitif olan vakanın temas ettiği kişileri de sisteme dahil ederek onları da takibe alıyor.
Vakaların tespit edilmesi ve sürecin yönetilmesi konusunda çok önemli bir görev üstlenen filyasyon ekipleri, salgının kontrol altında tutulmasını ve hastalığın erken dönemde tedavisine başlanabilmesi konusunda hayati öneme sahip. Son Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, filyasyon ekibinde görev alan sağlık personeli sayısının 11 bine ulaştığını açıklamıştı.
Filyasyon çalışmalarının çok özveri gerektiren bir konu olduğunu belirten Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ülgen Güllü, “Filyasyon gerçekten dinamik bir süreç ve hem hastaların sisteme düşüşleri laboratuvara düştükçe olduğu için hem de ekiplerimiz sahada sürekli mobil olduğu için bu dinamik süreci karşılayabilecek bir yazılımla çalışıyoruz. Mekansal İş Zekası (MİZ) akıllı bir uygulama. Haritada görünen kırmızı noktalar filyasyon bekleyen vakalar, maviler ise temaslılar. Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) adlı veri tabanımıza bir hasta ya da temaslı verisi düştüğü anda iki uygulama birbiri ile buluşup adresine konumlandırıyor bu vakaları. Ekranda gördüğünüz yeşiller ekipleri, maviler temaslıları, kırmızılar ise vakaları gösteriyor. Bu programın bize sağladığı en büyük avantaj şu; bir kere alan hakimiyetimiz olabiliyor, ayrıca vakaların nerelerde yoğunlaştığını anlık olarak görebiliyoruz. Çünkü işlemi biten noktacıklar sönüyorlar ekrandan. Onun yanı sıra temaslı ve bekleyen vaka sayısı çok olduğu zaman toplu bir atama yapabiliyoruz ekiplere. Örneğin bir araç kullanarak çizebiliyoruz, temaslıların ve pozitiflerin bulunduğu alanı. Bu da bize saha da çok hızlı bir imkan sağlıyor. Ayrıca bu akıllı uygulamanın bize diğer bir faydası da sahadaki ekibi takip edebiliyoruz. Hem ulaşıp ulaşmadıklarını, ortalama mesafelerini hem de her ekibe ne kadar kişi atadığımızı ve ne kadar uzağa gönderdiğimizi görebiliyoruz. Böylece adaletli bir iş dağılımı da yapabiliyoruz” dedi.
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda filyasyon ekiplerinin fedakar mücadelesine dikkat çekerek, “83 milyon, filyasyon ekiplerimizle gurur duyuyoruz. Virüse ’dur’ demek için dedektifler gibi iz sürüyorlar. Başarıları dünya televizyonlarına konu oluyor. Böyleyken hangimiz kapımızı çalmalarını isteriz? Hiçbirimiz. Öyleyse, maske ve mesafe kuralına uyalım. Temastan uzak duralım” ifadelerini kullandı.
Koronavirüsle mücadelenin kahramanları: Virüsün izini sürüyorlar
Koronavirüs salgınıyla mücadelede önemli rol üstlenen filyasyon ekipleri, Mekansal İş Zekası (MİZ) sistemi ile gücüne güç kattı. Ekiplerin harita üzerinde anında belli olan pozitif vakalara ve temaslılara yönlendirilmesi ile bu süreçteki koordinasyon daha hızlı gerçekleştiriliyor.
MASKE VE EHLİYET YOK!
Tarım işçilerini taşıyan servis midibüsü sürücüsü Soner Dağlaraştı'nın ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Dağlaraştı’na ehliyetsiz araç kullanmak, maske takmamak ile midibüsün önündeki ‘Roketçi Cemal’ yazısı nedeniyle toplam 6 bin 500 TL ceza kesildi.
Maskesi olmayan minibüs sürücüsünün ehliyeti de çıkmadı.
Cezaya tepki gösteren Dağlaraştı, "Adana’daki araçların yüzde 70’inde bunun gibi yazılar var. Herkes yazdırıyor. Kimsenin görüş açısını engellemiyor ama bana ceza yazılıyor" dedi.
Sürücüye 6500 TL ceza kesildi.
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Akdeniz'in en büyük kabuklu canlılarından biri olan pinalar, büyük bir virüs tehlikesi yaşıyor.
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Türkiye'nin birçok deniz ve gölünde yaptığı çekimlerle tanınan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan tarafından çekilen video ve görüntüleri paylaşarak, pinaların yaşadığı virüs tehdidine dikkati çekti.
Prof. Dr. Birpınar, pinanın Akdeniz'in en büyük kabuklu canlılarından biri olduğunu belirterek, “Kumluk zeminlerde saatte ortalama 6 litre su süzerek fitoplanktonlarla beslenirler. Denizlerimizin doğal temizleme mekanizmalarıdır. Sesil (bir gövde, sap vb. yapılar olmaksızın doğrudan bir yere oturma, aktif olarak yer değiştirememe) bir canlı olduğundan, kirliliğe karşı korumasız. Şimdi de bir parazitle başı belada, hızla yok oluyor diye uyardı.
İçinde yaşayan küçük kabuklularla simbiyotik (tamamlayıcı) ilişki içerisinde olan pinaların insanoğlunun hediyelik eşya merakı yüzünden neslinin tehlike altında olduğuna işaret eden Tahsin Ceylan ise,
“Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN), pinaları öldüren virüsün, 2016 yılında ortaya çıktığını, Fransa, Malta, Tunus, Yunanistan, Türkiye ve İtalya kıyılarında çok etkin olduğunu açıkladı. Avrupa kıyılarında gelişmeye başlayan parazit, maalesef ülkemiz kıyılarında da etkisini gösterdi dedi.
Virüsün 2016'daki ilk salgının ardından İspanya'daki nüfusunun yaklaşık yüzde 99'unun ölümüne neden olduğunu ve hızla yayıldığını belirten Ceylan, “Bir haplosporidian parazit ve belki de diğer mikobakteriler, Akdeniz'in en büyük çift çenetli yumuşakçalarının hayatta kalmasını ciddi şekilde tehdit ediyor. Bazı Avrupa ülkeleri koruma amaçlı türü akvaryumlara taşıyor. Canlının sindirim sistemine saldıran virüs, türün kapanamamasına ve dış tehditlere açık hale gelmesine neden oluyor dedi.
Popülasyona bulaşan parazitin canlıların hayatta kalma şansını da ortadan kaldırdığını anlatan Ceylan, “İnsanoğlunun hediyelik eşya merakı yüzünden nesilleri yıllardır tehlike altında olan pinalar, Akdeniz ve Ege Denizi'nin kumlu bölgelerinde yaşar. 60 metre derinliğe kadar sığ ve derin sularda bulunurlar. Genellikle Posidonia türü, deniz çayırlarının arasında görmek mümkün. Her türlü avcılığı 1992 yılından bu yana yasaklanmıştır diye konuştu.
Plankton, mikroskobik canlılar ve organik besin maddelerle beslenen pinaların beslenme ve solunum amaçlı kabuklarını açtıklarını söyleyen Ceylan, “Denizlerimizin doğal temizleme mekanizmaları, çok acı bir şekilde hızla yok oluyor. Karasal alanda nasıl Covid-19 virüsüne karşı çaresiz durumdaysak, su altında da pinalar maalesef başlarına musallat olan virüs nedeniyle yaşamlarını hızla kaybediyor. Bu konuda bir çözüm üretebilme şansımız ne yazık ki yok. Virüs su altında da öldürüyor dedi.
Bu da denizlerdeki koronavirüs: Hızla yaşamlarını kaybediyorlar!
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sindirim sistemlerine saldıran bir virüs nedeniyle Akdeniz'in en büyük kabuklu canlılarından olan midye türü pinaların ortaya çıkan bir virüs nedeniyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirten Birpınar, ''Karasal alanda nasıl Covid-19 virüsüne karşı çaresiz durumdaysak, su altında da pinalar maalesef başlarına musallat olan virüs nedeniyle yaşamlarını hızla kaybediyor.'' dedi.