Polis teşkilatında bir ilk: Kangal ve akbaş sertifika aldı

Kangal ve Akbaş cinsi köpekler ilk olarak geçtiğimiz yılbaşı gecesi polisler tarafından Taksim'de kullanılmıştı.

Güvenlik güçleri tarafından başta toplumsal olaylarda kullanılmaya başlanılan Kangal köpekleri, Alman K-9 köpeklerinin yerini almaya başladı.

Dünyanın en güçlü ve zeki koruma köpekleri arasında ilk sırada yer alan Kangalların terörle mücadelede de kullanılabilmesi için araştırma çalışmaları bir süre önce başlatılmıştı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde "Yerli ve Milli Projeler" kapsamında hayata geçirilen "Yerli Irk Asayiş Devriye Köpeği - Akbaş ve Kangal Yetiştirme Projesi" kapsamında toplamda 22 kangal ve akbaş cinsi köpek eğitime alındı.

2018 yılbaşı gecesi İstanbul Taksim'de ilk görevlerine çıkan Kangal ve Akbaşlar, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Köpek Eğitim Merkezi'nde görevli uzman personeller tarafından sıkı bir eğitimden geçirildi. Akbaş ve Kangal cinsi polis köpekleri özellikle güçlü hafızaları, zekaları, sahiplenme ile koruma duyguları, olaylara yaklaşımdaki soğukkanlılıkları ve sezgileri ile uzmanlardan tam not aldı.

Uzun ve oldukça meşakkatli bir eğitim sürecini geride bırakan Akbaş ve Kangal cinsi polis köpekleri başarılı bir eğitim döneminin sonunda başarı sertifikalarını aldı.

Emniyette hizmet verecek olan Akbaş ve Kangal cinsi polis köpeklerinin isimleri ve yaşları şöyle:

Akbaşlar: Bayraktar (2), Cirit (2), Çoruh (2), Dicle (2), İdil (2.5), Karayel (2), Meriç (2), Panzer (2), Toma (2), Volga (2.5)

Bayraktar (2), Cirit (2), Çoruh (2), Dicle (2), İdil (2.5), Karayel (2), Meriç (2), Panzer (2), Toma (2), Volga (2.5) Kangallar: Akrep (2), Aksu (2), Altay (2), Aras (2), Doğu (2), Karabaş (2), Kuzey (2), Sarp (2), Şimal (2), Tuna (2), Ural (2), Yiğit (1.5).

Yurt dışından da talep var

Kangal cinsi köpeklerin yurt dışındaki güvenlik birimlerince de talep edildiği öğrenilirken, uzmanlar, özellikle ABD'den yoğun talep geldiği bilgisini paylaştı.

Taleplerin bir bölümünü karşılamak için gerekli yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından bir grup kangal ABD'ye gönderilecek.