Gündem Polisin öngörüsü bir faciayı engelledi
KARABÜK

Polisin öngörüsü bir faciayı engelledi

Karabük’te TOKİ tarafından yapılan ve satışa çıkacak olan evler için banka önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, facianın eşiğinden döndü. Yaşanan olay sonrası inşaatın sorumlularını da uyaran komiser, “Bir sıkıntı yaşanmaması için biz elimizden geldiğince tedbir almaya çalışıyoruz. Sizin de bunla ilgili bariyer ve fileyi aşağı kesimlere alarak yukarıdan düşecek malzemenin vatandaşa zarar vermemesi için önlemini almanız gerekiyor” diyerek önlemlerin alınmasını istedi.

Haber Merkezi İHA
Vatandaşların büyük panik yaşadığı olayda şans eseri yaralanan olmadı.
Vatandaşların büyük panik yaşadığı olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Cadde üzerine uzun kuyruk oluşturan vatandaşların bankanın yanında bulunan ve inşaat halindeki bina önünde tehlikeli oluşacağını fark eden komiserin uyarısı sonrası inşaattan tahta merdiven düştü. Vatandaşların büyük panik yaşadığı olayda ise şans eseri yaralanan olmadı.

9 yılda 10 bin kişi iş kazasında öldü
GÜNDEM
9 yılda 10 bin kişi iş kazasında öldü

Tahta merdiven düştü

TOKİ tarafından Belen Mahallesi’ne yapılan konutların 11- 22 Ocak tarihleri arasında satışa çıkacağının duyurulması üzerine ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren banka önünde kuyruğa girdi. Cadde üzerinde kuyruğun uzaması ve sosyal mesafe konusunda bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Karabük Emniyet Müdürlüğü’nde görevli komiserin bankanın yakınında bulunan ve yapımı devam inşaatta olası bir sıkıntı yaşanmaması için vatandaşları uyararak karşı kaldırıma geçmesini istedikten sonra inşaat alının ön kısmına demir korkulukla kapattı. Vatandaşların alanı boşaltıp karşı tarafa alınmasının hemen ardından ise, inşaattan aşağıya tahta merdiven düştü. Komiserin öngörüsü ve tedbiri sonrası vatandaşların karşı kaldırıma geçmesinin hemen ardından yaşanan olay ile faciadan dönüldü.

Korkunç iş kazası kamerada
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Korkunç iş kazası kamerada
İşçilerin ihmali feci bir kazaya sebep oldu. Mobilya imalathanesinde suntaların ağırlığını hesap edemeyen işçi ağır yaralandı.


Allah'tan orayı kapatmışız

Yaşanan olay sonrası inşaatın sorumlularını da uyaran komiser, “Bir sıkıntı yaşanmaması için biz elimizden geldiğince tedbir almaya çalışıyoruz. Sizin de bunla ilgili bariyer ve fileyi aşağı kesimlere alarak yukarıdan düşecek malzemenin vatandaşa zarar vermemesi için önlemini almanız gerekiyor. Allah’tan orayı kapatmamış olsaydık, kocaman bir merdiven düştü ve büyük sıkıntı yaşayacaktık” diyerek önlemlerin alınmasını istedi.

İnşaat alanındaki feci kaza kamerada
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İnşaat alanındaki feci kaza kamerada
İnşaat alanında meydana gelen feci kaza kameraya yansıdı. Bir inşaat alanında işçilerin çalıştığı sırada üzerlerindeki dev toprak parçası göçtü. Kaçmaya fırsat bulamayan 4 işçi toprak altında kalırken feci kaza kameraya anbean böyle yansıdı.


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