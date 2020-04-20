Prof. Mehmet Görmez'in acı günü: Annesi koronavirüsten vefat etti

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in koronavirüs teşhisi konulan ve tedavi gören annesi Sıdıka Görmez vefat etti. Gaziantep'te yaşayan merhum Sıdıka Görmez'in 86 yaşında ve yaşlılığa bağlı hastalıkları olduğu öğrenildi.
Dua ve gıyabi cenaze namazı istedi
Annesinin defin işlemleri için karayolu ile Gaziantep'e hareket eden Mehmet Görmez'in yakın çevresine yaptığı duyuruda "İçinden geçtiğimiz süreçten dolayı cenazeye katılmak ve taziyede bulunmak isteyen tüm kardeşlerimden istirhamım,ikindi namazını müteakib üçer kişilik cemaatlerle gıyabi cenaze namazını kılıp peşinden dua etmeleridir" dediği öğrenildi.
Gaziantep'te defnedilecek
Sıdıka Görmez cenazesi bugün Gaziantep'te kılınacak ikindi namazına müteakip koronavirüs tedbirlerine uygun bir şekilde defnedilecek.
Ali Yalçın duyurdu
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkanım, Telekonferansa katılayım ama koronavirüs tedavisinde Validem. Katılamayacak bir durum olursa anlayışınızı rica ediyorum' demişti. Hocam, Allah rahmet etsin Validenize. Mekanı cennet olsun. Rabbim sizlere sabr-ı cemil ihsan eylesin. Başınız sağolsun" ifadeleri ile vefat haberini duyurdu.
“Başkanım,Telekonferansa katılayım ama #Covid_19 tedavisinde Validem. Katılamayacak bir durum olursa anlayışınızı rica ediyorum” demişti.@DIBMehmetGormez Hocam,Allah rahmet etsin Validenize.Mekanı cennet olsun. Rabbim sizlere sabr-ı cemil ihsan eylesin. Başınız sağolsun. https://t.co/cZM8h60qSv
“Başkanım,Telekonferansa katılayım ama #Covid_19 tedavisinde Validem. Katılamayacak bir durum olursa anlayışınızı rica ediyorum” demişti.@DIBMehmetGormez Hocam,Allah rahmet etsin Validenize.Mekanı cennet olsun. Rabbim sizlere sabr-ı cemil ihsan eylesin. Başınız sağolsun. https://t.co/cZM8h60qSv— Ali YALÇIN (@_aliyalcin_) April 20, 2020