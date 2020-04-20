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ANKARA

Prof. Mehmet Görmez'in acı günü: Annesi koronavirüsten vefat etti

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in koronavirüs tedavisi gören 86 yaşındaki annesi Sıdıka Görmez hayatını kaybetti. Annesini defnetmek için karayolu ile memleketi Gaziantep'e hareket eden Görmez'in sevenlerinden gıyabi cenaze namazı ve dua istediği öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez
Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in koronavirüs teşhisi konulan ve tedavi gören annesi Sıdıka Görmez vefat etti. Gaziantep'te yaşayan merhum Sıdıka Görmez'in 86 yaşında ve yaşlılığa bağlı hastalıkları olduğu öğrenildi.

Dua ve gıyabi cenaze namazı istedi

Annesinin defin işlemleri için karayolu ile Gaziantep'e hareket eden Mehmet Görmez'in yakın çevresine yaptığı duyuruda "İçinden geçtiğimiz süreçten dolayı cenazeye katılmak ve taziyede bulunmak isteyen tüm kardeşlerimden istirhamım,ikindi namazını müteakib üçer kişilik cemaatlerle gıyabi cenaze namazını kılıp peşinden dua etmeleridir" dediği öğrenildi.

Gaziantep'te defnedilecek

Sıdıka Görmez cenazesi bugün Gaziantep'te kılınacak ikindi namazına müteakip koronavirüs tedbirlerine uygun bir şekilde defnedilecek.

Ali Yalçın duyurdu

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkanım, Telekonferansa katılayım ama koronavirüs tedavisinde Validem. Katılamayacak bir durum olursa anlayışınızı rica ediyorum' demişti. Hocam, Allah rahmet etsin Validenize. Mekanı cennet olsun. Rabbim sizlere sabr-ı cemil ihsan eylesin. Başınız sağolsun" ifadeleri ile vefat haberini duyurdu.

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