Putin'e İdlib telefonu: Ölümleri durdurun

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’de yaşanan gelişmelerle ilgili telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmede, ikili ilişkiler ve Suriye’de yaşanan son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam rejiminin İdlib’de ve Doğu Guta’da sivillere yönelik saldırılarının bir an önce durdurulmasının, Astana sürecinin ve Soçi Kongresi’nin başarılı olması bakımından önem taşıdığını vurguladı.

İLİŞKİLER SÜRECEK

Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TürkAkım projelerinin yanı sıra enerji alanındaki diğer iş birliklerine de değinilen görüşmede Erdoğan ve Putin, ilişkileri her alanda geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit etti. İki lider, ayrıca Türkiye ve Rusya arasındaki Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısı ve Soçi Kongresi’ne ilişkin görüş teatisinde bulundu.

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PUTİN:AMAÇ TÜRKİYE İLE ARAMIZI BOZMAK

Görüşme sonrasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise çarpıcı mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğünü belirten Putin Suriye’deki Hmeymim ve Tartus üslerine İHA’larla yapılan saldırıları anımsattı. Saldırıların, Türkiye dahil olmak üzere Rusya’nın ortaklarıyla arasını bozmaya çalışmaya yönelik olduğunu kaydeden Putin, İHA saldırılarılarının detaylıca kurgulanmış bir plan olduğuna işaret etti.