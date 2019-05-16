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Bursa haberleri... Hafif ticari aracın çarpmasıyla yaralanan oğlunu hastaneden kaçırdı

Rahatlığıyla 'pes' dedirtmişti: Şimdi de oğlunu hastaneden kaçırdı

Bursa'da trafik ışıklarında mendil satarken, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan Suriye uyruklu 9 yaşındaki Taha Ceddo, kaldırıldığı hastaneden babası tarafından kaçırıldı. Polis ekiplerince aranan baba Faysal Ceddo'nun, 5 çocuğuna zorla mendil sattırdığı ve çalışmadıkları zaman dövdüğü belirlendi.

Haber Merkezi DHA
Çocuğu acı içinde kıvranırken, rahat tavırlarıyla dikkat çekmişti.
Çocuğu acı içinde kıvranırken, rahat tavırlarıyla dikkat çekmişti.

Bursa'daki kaza, dün, Osmangazi ilçesine bağlı Santral Garaj Mahallesi Kent Meydanı kavşağında meydana geldi.

F.Y. (41) yönetimindeki 16 YC 735 plakalı hafif ticari araç, aniden yola fırladığı öne sürülen, mendil satan Suriyeli Taha Ceddo'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup, asfalta düşen çocuk, yaralandı.

  • Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaralı çocuk, 'XXX3 ZZZL1' diye kayıt edilerek, tedaviye alındı. Taha Ceddo, dün gece saatlerinde, babası Faysal Ceddo tarafından hastaneden kaçırıldı.
  • Kazanın ardından 1 gün gözaltında kalan sürücü F.Y. ise kimse şikayetçi olmayınca ifadesi alınarak, serbest bırakıldı.

Çocuklarına mendil sattırıyormuş

Faysal Ceddo'nun, polis ekiplerince yapılan inceleme ve GBT sorgusunda, çocuklarına zorla mendil sattırdığı ve çalışmadıkları zaman dövdüğü belirlendi. Ceddo'nun 5 çocuğunun bulunduğu ve hepsini farklı noktalarda çalıştırdığı öğrenildi. Polis ekipleri, yaralı oğlu Taha'yı hastaneden kaçıran Faysal Ceddo'nun yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza yerinde ilgisiz davranmıştı

Öte yandan dün kaza sonrası yol ortasında yatan yaralı Taha Ceddo'nun babası Faysal Ceddo, olay yerine gelmiş, çocuğu acı içinde kıvranırken, rahat tavırlarıyla dikkat çekmişti.

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