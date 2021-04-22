Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Ramazanda hasta vatandaşlara moral ziyareti
ANKARA

Ramazan’da hasta vatandaşlara moral ziyareti

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki hasta veya tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Kahramankazan’da büyük bir aile olduklarını ifade eden Oğuz, “Göreve başladığımız günden bu yana ailemizin hiçbir ferdini yalnız bırakmıyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ramazan’da hasta vatandaşlara moral ziyareti
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki hasta veya tedavi gören vatandaşları ziyaret ediyor.

Başkan Oğuz, ilçe genelinde hasta veya tedavi gören vatandaşları ziyaret etmeye devam ediyor. Başkan Oğuz’a ziyaretleri sırasında eşi Nergiz Oğuz da eşlik ediyor. Hasta vatandaşlarla yakından ilgilenen Oğuz, geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Oğuz, durumları hakkında bilgi aldığı hasta vatandaşlara sürekli olarak yanlarında olduklarını ifade ediyor. Hasta ve hasta yakınları ise ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Yüzlerindeki tebessüm büyük mutluluk

Başkan Oğuz, Kahramankazan’da büyük bir aile olduklarını belirterek, göreve başladığı günden bu yana ailelerinin hiçbir ferdini yalnız bırakmadıklarını söyledi. Oğuz, “Bu doğrultuda hasta vatandaşlarımızı da ziyaret etmeye devam ediyoruz. Hasta olan ya da tedavileri devam eden vatandaşlarımızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hâl hatır soruyoruz. Onlara bir nebze de olsa moral verebiliyorsak bu bizim için en büyük mutluluk. Öte yandan Mübarek Ramazan ayında bu ziyaretleri yapıyor olmak bizim için ayrı bir mutluluk. Tüm hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

Abone Ol Google News
Tatil hayatını değiştirdi

Tatil hayatını değiştirdi

​Günde bir tane yapıyor, sipariş yağıyor.
Tim iş başında

Tim iş başında

​73 yaşındaki Şaban Amca önce ikna oldu sonra aşı.
Bakan Soyludan İstanbul Sözleşmesi mesajı: Yalanlara karşı doğrularla huzurunuzdayız

​Thodex'teki iki milyar dolarlık vurgununa yönelik dört gün önce uyarmış.

PKK'ya dev operasyon: 1 Ekim'e kadar sürecek

Yüzde 55'i tamamlandı

Yüzde 55'i tamamlandı

​Millet Mahallesi kapalı pazar alanına kavuşuyor.
Bakan Pakdemirli açıkladı

Bakan Pakdemirli açıkladı

Bugün hesaplara yatırılıyor.

Thodex'in merkezinde polis inceleme yaptı.

​THODEX üzerinden kripto para dünyasını sarsan iddia.
Thodex'teki iki milyar dolarlık vurguna yönelik dört gün önce uyarmış: Bu bir kaçış stratejisine benziyor
Ekonomi

Thodex'teki iki milyar dolarlık vurguna yönelik dört gün önce uyarmış: Bu bir kaçış stratejisine benziyor

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer yaklaşık iki milyar dolar para ile yurt dışına kaçarken, kripto para piyasasındaki vurguna yönelik ise sosyal medyada bir kullanıcının dört gün önce uyarıda bulunduğu ortaya çıktı. Thodex üzerinden dijital para Dogecoin'in piyasa fiyatının yüzde 30 altına satıldığına dikkat çeken 'Gedrik Gerard' isimli Twitter kullanıcısı, borsadaki anormal hareketliliği de gösteren bir grafik paylaşarak bunun bir kaçış stratejisine benzediğine de vurgu yapmış.
Avlanma yasağı başlayınca ihtiyaç küçük teknelerden karşılanıyor: İstavrit, barbun ve mezgit avlanıyor
Hayat

Avlanma yasağı başlayınca ihtiyaç küçük teknelerden karşılanıyor: İstavrit, barbun ve mezgit avlanıyor

Karadeniz’de balık avcılığı küçük teknelerde devam ediyor. Denizlerde trol ve gırgır ağlarıyla avlanan balıkçılar için 15 Nisan’da av yasağının başlamasının ardından Sinop’taki balık ihtiyacı küçük teknelerle karşılanıyor. Tezgahlarda en fazla istavrit, barbun ve mezgit balığı satışa sunuluyor.
EPDK'dan 'patron kurtarma zammı' haberine yalanlama: Faturalara bedel yansıtılması söz konusu değil
Ekonomi

EPDK'dan 'patron kurtarma zammı' haberine yalanlama: Faturalara bedel yansıtılması söz konusu değil

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'dan (EPDK) “elektriğe patron kurtarma zammı” haberlerine ilişkin açıklama geldi. EPDK, elektrik şirketlerine herhangi bir yardımın söz konusu olmadığını, tüketicilerin faturalarına yansıtılacak bir maliyet iddiasının da gerçek dışı olduğunu açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.