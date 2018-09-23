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Çanakkale'deki restoran sahibi müşterileri tarafından öldürüldü

Restoran sahibine müşteri kurşunu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, lokanta sahibi Ersin Tetik (40), kavga ettiği 2 müşteri tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü. İki zanlı jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Müşteriler tarafından vurularak öldürülen restoran sahibinin katilleri kısa sürede yakalandı.
Müşteriler tarafından vurularak öldürülen restoran sahibinin katilleri kısa sürede yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Sahil Mahallesi'ndeki et lokantasında meydana geldi.

Lokantaya gelen Efkan P. ve Mustafa T. ile işletme sahibi Ersin Tetik arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Tetik, tabancayla vuruldu. Efkan P. ile Mustafa T. ise kaçtı.

  • Ağır yaralanan Tetik, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tetik, ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma kıskıvrak yakaladı

Ersin Tetik, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarından yola çıkıp, Efkan P. ve Mustafa T.'yi yakaladı. Gözaltına alınan Efkan P. ile Mustafa T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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