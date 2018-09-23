Restoran sahibine müşteri kurşunu

Olay, dün akşam saatlerinde, Sahil Mahallesi'ndeki et lokantasında meydana geldi.

Lokantaya gelen Efkan P. ve Mustafa T. ile işletme sahibi Ersin Tetik arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Tetik, tabancayla vuruldu. Efkan P. ile Mustafa T. ise kaçtı.

Ağır yaralanan Tetik, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tetik, ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma kıskıvrak yakaladı

Ersin Tetik, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarından yola çıkıp, Efkan P. ve Mustafa T.'yi yakaladı. Gözaltına alınan Efkan P. ile Mustafa T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.