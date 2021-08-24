Reyhan'dan 22 gündür haber yok: Hayatından endişe ediyoruz

Bilmiyorum, saat 15.00 gibi gören bir kişi olmuş onu. Bu ihtimale karşı bir şey diyemiyorum kaçırılmış olur mu olmaz mı bilemiyorum. Ben annesiyle beraberdim Antalya bölgesinde Toroslar bölgesindeydik. Ben oradan geliyorum, yaklaşık 8 saattir aranıyor. İnşallah sağ selamet bulunur. Bölgeyi çok iyi biliyordu. Biz Manavgat Yeniköy’de yaşıyoruz, 5 yıldır da bu bölgeye geliyorduk şeklinde konuştu.