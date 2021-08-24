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DENİZLİ

Reyhan'dan 22 gündür haber yok: Hayatından endişe ediyoruz

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 22 gün önce telafi kursuna gittiğini söyleyerek evlerinden çıkan, Suriye uyruklu 14 yaşındaki Reyhan Hachüseyin'den haber alınamıyor. Kızıyla aralarında hiçbir sorun olmadığını belirten baba Cemal Hachüseyin, "Kızımın hayatından endişe ediyorum. Bir an önce bulunursa çok mutlu olacağız" dedi.

Haber Merkezi DHA
Reyhandan 22 gündür haber yok: Hayatından endişe ediyoruz
Reyhan Hachüseyin

Suriye'nin Halep kentinde 7 yıl önce evleri bombalanınca Türkiye’ye sığınıp Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ne yerleşen 42 yaşındaki Cemal ve 37 yaşındaki Ülfet Hachüseyin çiftinin 2 çocuğundan Reyhan, 2 Ağustos günü kursa gideceğini söyleyerek evden çıktı. Geri dönmeyen Reyhan’a ulaşamayan ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu.

Bunun üzerine polis ekipleri, Reyhan Hachüseyin’i bulmak için çalışma başlattı.Kızıyla aralarında hiçbir sorun olmadığını belirten Cemal Hachüseyin, "Evden çıktığı zamandan bu yana kızımdan haber alamadık. 22 gündür kayıp, kendimizde aramalar yaptık ama bir sonuç çıkmadı. Kızımın hayatından endişe ediyorum. Bir an önce bulunursa çok mutlu olacağız" dedi.


  • Çiftin oğlu 12 yaşındaki Ahmet Hachüseyin ise, "Ablamdan 22 gündür haber alamıyoruz. Suriye'de evimiz bombalandı. 2 amcam ve çok sayıda yakınımız öldü. Biz de Türkiye'ye geldik. Şimdi de ablam kayboldu. Annem her gece ağlıyor" diye konuştu.

Milas'ta 15 yaşındaki iki kız çocuğundan haber alınamıyor
GÜNDEM
Milas'ta 15 yaşındaki iki kız çocuğundan haber alınamıyor

11 yaşındaki kayıp kızdan haber alınamıyor
FOTOĞRAF 12
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Üstünler Mahallesi Karaburun plajı yakınlarındaki küçükbaş hayvanların olduğu ağaçlık alanda dedesi Halil Camız’la birlikte çadırlarda kalan 11 yaşındaki Kıymet Camız’dan öğlen saatlerinden itibaren haber alınamadı.
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Dedesinin tesadüfen yoldan geçen jandarma ekibine haber vermesi üzerine başlatılan arama çalışmalarına Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanısıra, Konya il merkezinden sevk edilen komando ve AFAD ekipleri de destek verdi. Bölgede yaşayan vatandaşlar ile belediye zabıta ekipleri de arama çalışmalarına katıldı.
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Ekipler, kız çocuğunun görüldüğü belirtilen dere kenarında arama çalışmalarını yoğunlaştırırken, komando ekipleri ise açık alanların yanısıra bölgeye yakın dağlık alanlarda da arama gerçekleştirdi. Beyşehir Belediyesi Zabıta ekipleri de Karaburun plajı çevresinde arama çalışması yürüttü.
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Akşam saatlerine kadar devam eden arama çalışmalarında gece görüş özelliğine sahip dronla da havadan arama çalışmaları yürütüldü. Bu arada, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da bölgeye gelerek yürütülen çalışmalar hakkında jandarma yetkililerinden bilgi aldı.
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Dede Halil Camız yaptığı açıklamada, kayıp torunuyla sabah saatlerinde birlikte oturduklarını anlatarak, “Daha sonra yatacağımı söyleyerek uyudum. Öğlen uykudan kalktıktan sonra ise ağılda bulamadım. Bir arkadaşımı telefonla arayarak haber verdim. O esnada yol kenarından geçen jandarma devriyesine de torunumun kaybolduğunu bildirdim dedi.
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Arama çalışmaları sürerken akşam saatlerine doğru bölgeye gelen baba Mehmet Camız ise, kayıp çocuğuyla dün beraber olduğunu belirterek, Üç çocuğum var. Babamla beraber kalırlardı. Babam öğlen saatleri civarlarında yatmış, daha sonra kalkmış. O zaman çocuğu bulamamış. Ben ise Toroslar’da hayvanların başında idim. Daha önce böyle bir olay yaşamadık. Kızım çok akıllı bir kızdı...
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Bilmiyorum, saat 15.00 gibi gören bir kişi olmuş onu. Bu ihtimale karşı bir şey diyemiyorum kaçırılmış olur mu olmaz mı bilemiyorum. Ben annesiyle beraberdim Antalya bölgesinde Toroslar bölgesindeydik. Ben oradan geliyorum, yaklaşık 8 saattir aranıyor. İnşallah sağ selamet bulunur. Bölgeyi çok iyi biliyordu. Biz Manavgat Yeniköy’de yaşıyoruz, 5 yıldır da bu bölgeye geliyorduk şeklinde konuştu.
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Öte yandan, havanın kararmasının ardından arama çalışmalarına ara verildi. Arama çalışmalarına sabah saat 06.00’dan itibaren günün aydınlanmasıyla birlikte yeniden devam edileceği öğrenildi.
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11 yaşındaki kayıp kızdan haber alınamıyor
Title
11 yaşındaki kayıp kızdan haber alınamıyor
Title
11 yaşındaki kayıp kızdan haber alınamıyor
Title
11 yaşındaki kayıp kızdan haber alınamıyor
11 yaşındaki kayıp kızdan haber alınamıyor
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, dağlık alanda kayıp olan 11 yaşındaki kız çocuğundan haber alınamıyor. Dedesiyle birlikte küçükbaş hayvanların bulunduğu bölgede kalan 11 yaşındaki yörük kızı Kıymet Camız, Jandarma, AFAD ve komando ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarında bulunamazken, aramalara sabah devam edilecek.


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