Rize Valiliğinden gülümseten kar tatili duyurusu: Öğrencilerin çok güzel mazeretleri var

Yurdun birçok noktasında olduğu gibi, Rize'de de okullar kar yağışı nedeniyle bir günlüğüne tatil edildi. Rize Valiliğinin, Twitter üzerinden yaptığı duyuru açıklaması ise, sosyal medyada gündem oldu.

Öğrencilerin şiddetlenen kar yağışı sonrası, Rize Valisi Kemal Çeber ve valiliğe gönderdiği, "Okullar tatil olacak mı?" sorusuna samimi bir yanıt geldi.

Valiliğin resmi hesabından yapılan paylaşımda, öğrencilerin tatil olması için belirttiği mazeretlere de yer verildi.

Vali Çeber adına yapılan paylaşımlarda, öğrencilerin yoğun taleplerinin okul müdürleriyle değerlendirildiği vurgulandı. Çeber, "'Müdürlerin' yorumlarının önüne aldım ve dedim ki: Benim atmacalarım okullarına gitmek için her fedakârlığı yapar, her zorluğu göze alır, her şartta okuluna gitmek için uğraşır. Ama gel gör ki ortalık gerçekten çok fazla kar, buz… Her ne kadar öğrencilerim illa okula gidelim dese de ben onlara kıyamıyorum, birinin tırnağı incinse ben o acıyı yüreğimde hissederim." dedi.

"TATİL OLACAK DİYE KIYAFETLERİMİZİ YIKADIK KURUMAZ, YARINI DA TATİL YAPSAK?"

Öğrencilerin mazeretlerini esprili bir şekilde paylaşan valilik, 24 Aralık (Cuma) günü eğitime ara verildiğini duyurdu.