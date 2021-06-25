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RİZE

Rize’de arkadaşların tartışması kanlı bitti: 1 kişi öldü

Rize’de iki arkadaş arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti. Katil zanlısı Yusuf Y. ise olayın ardından gittiği balıkçı barınaklarında polisin gelmesini bekleyerek teslim oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Merkezi İHA
Rize’de arkadaşların tartışması kanlı bitti: 1 kişi öldü
Sokak ortasında tartıştığı arkadaşını tabancayla öldürdü.

Derepazarı ilçesi Merkez Mahallesi’nde meydana gelen olaya göre, Sadık Karaoğlu (42) ile Yusuf Y. (38) arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. İki arkadaşın tartışması alevlenince Yusuf Y. belinden çıkardığı tabanca ile arkadaşı Sadık Karaoğlu’nun biri kalbine olmak üzere 4 el ateş etti.

Zanlı balıkçı barınağında yakalandı

Yaralanan Karaoğlu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan Karaoğlu hayatını kaybetti. Yusuf Y. ise olayın ardından gittiği balıkçı barınaklarında polisin gelmesini bekleyerek teslim oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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