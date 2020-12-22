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ÇANAKKALE

Rus savaş gemisi ’Novocherkassk’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti: Can yelekli askerler dikkat çekti

Rus donanmasına ait 142 borda numaralı ’Novocherkassk’ adlı savaş gemisi, Türk sahil güvenlik botu refakatinde Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Akdeniz’e doğru yol aldı. Savaş gemisinin ön ve arka kısımlarında çok sayıda can yelekli askerin olduğu göze çarptı.

Haber Merkezi İHA
Rus donanmasına ait 142 borda numaralı ’Novocherkassk’ adlı savaş gemisinin Çanakkale Boğazı’ndan geçt.
Rus donanmasına ait 142 borda numaralı ’Novocherkassk’ adlı savaş gemisinin Çanakkale Boğazı’ndan geçt.

Rus donanmasına ait 142 borda numaralı ’Novocherkassk’ adlı savaş gemisi, Türk sahil güvenlik botu refakatinde Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Akdeniz’e doğru yol aldı.

ASKERLER DİKKAT ÇEKTİ

Marmara Denizi’nden saat 12.45’te Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus donanmasına ait 142 borda numaralı ’Novocherkassk’ adlı savaş gemisi, saat 14.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Nara Burnu’nu döndükten sonra ‘Dur Yolcu’ yazısı ve Kilitbahir Kalesi’ni geçen savaş gemisinin ön ve arka kısımlarında çok sayıda can yelekli askerin olduğu göze çarptı.

Rus donanmasına ait 142 borda numaralı ’Novocherkassk’ adlı savaş gemisinin Çanakkale Boğazı’ndan geçişine, Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

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