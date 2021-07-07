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POLİTİKA

Saadet Partisi'nde Asiltürk'ün kongre çağrılarının ardından Genel Başkan Karamollaoğlu harekete geçti: Recai Kutan ve Mustafa Kamalak'ı çağırdı

Saadet Partisi'nde kongre çağrılarının ardından yaşananların perde arkasını Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu "FETÖ’ye yaslanmış ve Saadet Partisi’nin büyük felaketi olan Genel Başkan’ı kim?" başlıklı yazısında kaleme aldı. Orakoğlu "Oğuzhan Asiltürk ve yakınları kongre hamlesi nedeniyle Saadet Partisi içinden ve dışından inanılmaz, hakaret tenkit ve iftira ve beddualar ile karşı karşıya kaldı" diye belirtirken "Millet İttifakı’nı savunan bazı yayın organları ve kalemler olağanüstü kongrede Oğuzhan Asiltürk’ün geri adım attığı veya atacağını savunuyorlar. Benim tanıdığım Oğuzhan Bey en yakınlarından bile bu konuda tenkit alsa bu davadan geri dönmez." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Saadet Partisinde Asiltürkün kongre çağrılarının ardından Genel Başkan Karamollaoğlu harekete geçti: Recai Kutan ve Mustafa Kamalakı çağırdı
Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu, kongre çağrılarının ardından harekete geçti.

Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, "FETÖ’ye yaslanmış ve Saadet Partisi’nin büyük felaketi olan Genel Başkan’ı kim?" başlıklı köşe yazısında Saadet Partisi'nde yaşanan kongre çağrıları sonrasında yaşananlardan bahsetti. Orakoğlu’nun yazısından ilgili kısım şöyle:

Partinin ilk kongresinde kendi gözetiminde mevcut yönetime karşı liste çıkaracağını açıklayan Asiltürk’ün, olağanüstü kongre için harekete geçip geçmeyeceğine gözler çevrilmiş durumda. Parti tüzüğü gereği, olağanüstü kongre kararı, Genel Başkan, Genel İdare Kurulu (GİK) veya seçilmiş delegelerin beşte birinin imzasıyla mümkün olabiliyor. SP’de, Asiltürk’ün olağanüstü kongre için yeterli imza toplayabileceği ancak kongrede yönetimi değiştirecek sayıya ulaşamayacağı yorumu yapılıyor.

SAADET PARTİSİ OLAĞANÜSTÜ KONGREYE GİDER Mİ?

Genel Başkan Karamollaoğlu’nun da Asiltürk’ün olağanüstü kongre girişiminde bulunması halinde karşı çıkmayacağı bu kesimlerce savunuluyor. Ancak kazın ayağı öyle değil. Gazetecilerin “Olağanüstü kongre mümkün mü?” sorusuna yanıt veren Karamalloğlu, “Sadece genel idare kurulu ve benim bu konuda yetkim var. Benim öyle bir düşüncem yok. Olağanüstü kongreye gidecek bir noktada değiliz” açıklaması Saadet Partisi yönetiminin yapılması muhtemel olağanüstü kongreden çekindiğini gösteriyor. Zira Asiltürk’ün Küdüs TV’de yaptığı açıklamalardan Karamollaoğlu’nun çok rahatsız olduğu ve acil olarak parti genel merkezine eski genel başkanlar Recai Kutan ve Mustafa Kamalak’ı çağırarak bir toplantı yapması bana göre önemli bir duruma işaret ediyor.

Millet İttifakı’nı savunan bazı yayın organları ve kalemler olağanüstü kongrede Oğuzhan Asiltürk’ün geri adım attığı veya atacağını savunuyorlar. Benim tanıdığım Oğuzhan Bey en yakınlarından bile bu konuda tenkit alsa bu davadan geri dönmez. Türk edebiyatının üstadı Necip Fazıl Kısakürek en beğenilen şiirinde ne demişti?

Bülent Orakoğlu'nun yazısının tamamına ulaşmak için tıklayın.

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