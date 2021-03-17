Saadet'ten Millet İttifakı'nda 'Andımız' çatlağı: Kimseye faydası yok

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, yarın Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, Türkiye'nin ve bulunduğu coğrafyanın, emperyalizmin gerçekleştirmek istediği menfur emellerin karşısında "Çanakkale ruhu" ile durabileceğini belirtti.

"Andımız" ile ilgili tartışmalara değinen Karamollaoğlu, "Andımız tartışmaları üzerinden oluşan gündem ciddi manada endişelendiriyor. Meselemiz dürüstlüğü, doğruluğu çocuklarımızın ahlakına yerleştirmek, çalışkanlığı ise bir ideal haline getirmek olmalıdır. Yoksa her sabah aynı andı tekrar ederek bir ülke ayağa kalkamaz, kalkamadı da. Oluşan suni gündemlerle bu milletin derdini örtbas etmek hiç kimseye fayda sağlamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Karamollaoğlu, iktidarın adalet ve ekonomide reform yapılacağı yönündeki açıklamalarını anımsatarak, "Dünyanın hiçbir ülkesinde, hem 'durumumuz adaletten ekonomiye her konuda çok iyi' hem de 'aynı konularda reform yapacağız' diyen bir başka iktidara kolay kolay rastlanmaz." dedi.

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