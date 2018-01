Bilecik haber: Öğrenciler izinsiz aldıkları ekmeklerin parasını bırakıp helallik istediler Sabah bulduğu not ile şaşkınlık yaşadı Bilecik'te bir bakkalın kilitsiz dolabından farklı gecelerde izinsiz ekmek alan öğrencilerin daha sonra para bırakıp yazdıkları notla helallik istemeleri iş yeri sahibini duygulandırdı. Öğrencilerin bıraktığı notun altına bir not ekleyen bakkal sahibi 'Hiç sorun değil devam et' diyerek hakkını helal etti.

Haber Merkezi 09 Ocak 2018, 09:09 Son Güncelleme: 09 Ocak 2018, 09:11 AA