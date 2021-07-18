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İSTANBUL

Sabiha Gökçen'de Kurban Bayramı hareketliliği rekor getirdi: En yüksek yolcu sayısına ulaşıldı

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, 17 Temmuz'da seyahat eden 104 bin 508 kişi ile salgın döneminin en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı.

Haber Merkezi AA
Sabiha Gökçende Kurban Bayramı hareketliliği rekor getirdi: En yüksek yolcu sayısına ulaşıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bayram yoğunluğu.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, 17 Temmuz'da seyahat eden 104 bin 508 kişi ile salgın döneminin en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı.

Kurban Bayramı tatilini yakınlarının yanında ya da memleketlerinde geçirmek için İstanbul'dan ayrılmak isteyen çok sayıda yolcu, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı tercih etti.

EN YÜKSEK YOLCU SAYISI

Havalimanında, 17 Temmuz'da, 104 bin 508 kişi ile salgın döneminin en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı. Havalimanından 14 Temmuz'da 89 bin 959, 15 Temmuz'da 94 bin 980, 16 Temmuz'da ise 101 bin 245 yolcu uçuş yaptı.

Öte yandan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda bugün ek seferlerle beraber 674 uçuşun planlandığı öğrenildi.

Antalya'ya hava yoluyla gelen turist günlük 100 bini aştı: Her 6 dakikada bir uçak iniyor
FOTOĞRAF 3
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1 Temmuz itibarıyla pandemi kısıtlamalarının büyük ölçüde kaldırılması ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkeyle yeniden uçuşların açılması ile Türkiye'nin en önemli turizm kenti Antalya'da yoğun hava trafiği yaşanıyor. Yurt dışı turizmdeki hareketlilik her geçen gün artarken, bayram tatili öncesinde de iç turizmde yoğunluk yaşanıyor.
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14 ile 18 Temmuz arasında; yurt dışından 992 uçakla 404 bin 166 kişi, yurt içinden 202 uçakla 66 bin 423 kişi olmak üzere 470 bin 589 yolcu geldi. Antalya Havalimanı'nda sadece bu süreçte gelen-giden uçak sayısı ise 3 bin 768 olarak açıklandı. Hizmet verilen yolcu sayısı da 839 bin 507 oldu. Bu sayılarla doluluk oranları ise dış hatlar gelişlerde yüzde 80, gidişlerde yüzde 60, iç hatlarda ise yüzde 100 olarak belirtildi. Antalya Havalimanı'ndaki gelen-giden uçak hareketliliğine göre, her 1,9 dakika 1 uçak inişi ve kalkışı gerçekleşiyor. 6 dakikada da 1 uçak iniyor.
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Antalya'ya hava yoluyla gelen turist günlük 100 bini aştı: Her 6 dakikada bir uçak iniyor
KURBAN Bayramı tatiliyle turizm sezonunun en yoğun dönemi birleşince Antalya'ya 1 günde hava yoluyla gelen yerli ve yabancı turist sayısı, 100 bini aştı. 14-18 Temmuz'da toplam 3 bin 768 uçak iniş-kalkışı ve 839 bin 507 kişilik turist hareketi oluştu. Havalimanına her 6 dakikada 1 uçak iniyor.


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