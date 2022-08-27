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KASTAMONU

Sağanak sebebiyle köprü yıkıldı: Köye ulaşım kapandı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle bir köye ulaşımın sağlandığı köprü yıkıldı.Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle, debisi yükselen Bağdere köyü deresi üzerindeki köprü yıkıldı. Köprünün yıkılması ile Bağdere köyüne ulaşım kapandı.

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Haber Merkezi İHA
Sağanak sebebiyle köprü yıkıldı: Köye ulaşım kapandı
Kastamonu'da sel

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle bir köye ulaşımın sağlandığı köprü yıkıldı.
Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle, debisi yükselen Bağdere köyü deresi üzerindeki köprü yıkıldı. Köprünün yıkılması ile Bağdere köyüne ulaşım kapandı. Köprünün yıkılmasının ardından gece saatlerinde bölgeye gelen Kastamonu İl Özel İdaresi, Hanönü Belediyesi, DSİ ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışma ile köye ulaşım alternatif köprüden sağlanmaya başladı. Bölgede bulunan 2 ev ise tedbir amacıyla tahliye edildi. Gece saatlerinde bölgeye gelen Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar ise ekiplerin çalışmalarını takip etti.
Bağdere köyü muhtarı İsmail Demir, sel anından itibaren devletin yanlarında olduğunu belirterek, “Sel aniden geldi, bizi mahvetti. Köprüler yıkıldı, içme suyu hattı, bahçeler zarar gördü. Devletimize teşekkür ederiz. Can kaybımız yok. Olay vaktinden beri devlet yanımızda” dedi.

Görüntüler korkunç: Bozkurt’taki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
FOTOĞRAF 31
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Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yoğun yağış sonrasında Ezine Çayı’nın taşması ile yaşanan sel felaketinin bilançosu gün ağarınca daha çok belli oldu.
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Havanın aydınlanması ve suların çekilmesi ile dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü.
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Öte yandan AFAD ekiplerinin çöken binalardaki arama ve kurtarma çalışmaları da sabahın ilk ışıkları ile yeniden başladı.
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JAK timleri de sualtı ve üstü arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
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Görüntüler korkunç: Bozkurt’taki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şiddetli yağışlar sonrası yaşanan sel felaketinde bilanço gün ağarınca belli olurken görüntüler ise deprem sonrasını andırdı. Sel felaketi sonrası dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü. Çöken binalar havadan görüntülendi.

İzmir'de vatandaş sel suyunda şampuanla yıkandı
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İzmir'de vatandaş sel suyunda şampuanla yıkandı
Sağanağın etkili olduğu İzmir'de, Bornova ilçesinde bulunan ve yağmur suyu nedeniyle dereye dönen sokakta vatandaşlardan biri yıkandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin şampuanla yıkandığı anlar yer aldı.
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