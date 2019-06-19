Gündem Sağanak yağış İstanbulda hayatı olumsuz etkiledi
İSTANBUL

İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağışın ardından yollarda biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken yola çıkan vatandaşlarda ıslandı. Aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı hasarlı trafik kazaları da meydana geldi.

Haber Merkezi AA
İstanbul'da sağanak yağış
İstanbul'da sağanak yağış

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde aniden etkili olan sağanak nedeniyle trafik aksadı. Seyrantepe mevkisi TEM bağlantı yolunda oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İtfaiye ekiplerinin yoldaki çalışmasının ardından trafik normale döndü.

KAZALAR DA MEYDANA GELDİ

Öte yandan aniden başlayan sağanak nedeniyle hasarlı trafik kazaları da meydana geldi.

İstanbul'da sağanak yağış

Tarlabaşı Bulvarı'nda, Sezgin K. yönetimindeki 34 JZE 53 plakalı kamyonet, kaygan yolda sürücünün direksiyon kaybetmesiyle yan yattı. Yaralanan sürücüye, olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Piyalepaşa Bulvarı'nda da minibüsün devrilmesiyle trafik bir süre aksadı.

Yine soru çaldılar

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Sağanakİstanbulu kitledi

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İstanbul'u kitledi

​Sabah bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
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İki ülkede<br>art arda deprem

İki ülkede
art arda deprem

Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden 59 ile yağış uyarısı
Gündem

Meteorolojiden 59 ile yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Balıkesir çevreleri ile İstanbul’un Anadolu Yakası'nın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Adana, Osmaniye, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük, Ordu, Artvin ve Gümüşhane çevreleri ile Sakarya’nın güney, Mersin'in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
TÜRGEV: CHP adayını özür dilemeye davet ediyoruz
Gündem

TÜRGEV: CHP adayını özür dilemeye davet ediyoruz

TÜRGEV, CHP İstanbul adayı İmamoğlu'nun ortak yayında yapmış olduğu iddialara ilişkin açıklama yaptı. Sosyal paylaşım sitesinden yayınlanan açıklamada, "Sayın CHP adayını, kucaklayıcı ve birleştirici bir siyaset yürüttüğü iddiasının gereği olarak, gençlerimizden ve vakfımızın tüm gönüllülerinden özür dilemeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Yayın sırasında kim daha çok konuşuldu? Yıldırım mı İmamoğlu mu?
Gündem

Yayın sırasında kim daha çok konuşuldu? Yıldırım mı İmamoğlu mu?

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünü yaptığı buluşma Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Yıldırım ve İmamoğlu İstanbul seçimine bir hafta kala projelerini açıkladı, soruları yanıtladı. Türkiye'yi ekranlara kilitleyen tarihi buluşma sosyal medyada da en çok konuşulan konu oldu. Yayını değerlendiren sosyal veri analiz şirketleri önemli rakamlar paylaştı.

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