Sahte reçetelerle aldıkları ilaçları savaş bölgelerinde satan şebekeye operasyon

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 5 ay önce Kağıthane'deki bir depoda çok sayıda ilaç olduğu yönünde ihbar aldı. Polis, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte adrese baskın düzenledi. Operasyonda depo sahibi belgelerini yetkililere göstererek, ilaç alım satımı yapma yetkisi olduğunu iddia etti. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri araştırma tamamlanıncaya kadar depoyu mühürledi.

Narkotik etkili ilaçlar yurt içinde satıldı

Deponun mühürlü olduğu süre içerisinde Mali Şube ekipleri, incelemelere devam etti. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, farklı kişilere ait TC kimlik numaralarıyla düzenlenen reçetelerle eczaneden ilaç aldıkları belirlendi. İlaçlardan narkotik etkili olanların yurt içinde, diğerlerinin ise başta savaş bölgeleri olmak üzere, az gelişmiş ülkelerde yüksek fiyatlara satıldıkları belirlendi.

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Ekipler bu tespit üzerine depoya yeniden operasyon düzenledi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, depoda yapılan aramalarda piyasa değeri 15 milyon TL olan, 500 bin ml solüsyon çözelti ve şurup, bin 110 adet flakon (içinde toz veya sıvı etken madde bulunan, steril şartlarda hazırlanmış cam muhafazalı ilaç biçimi), 2 bin gram krem ve 50 bin film tablet ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

FOTOĞRAF 16 Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ele geçirilen dokümanlarda terör örgütü DEAŞ saflarında asker, polis ve mühendis olarak görev alıp, kaçak yollarla yurda giriş yapan yabancı uyruklu 10 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, şafak vakti 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adana'da DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi Adana'da DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi Adana'da DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi Adana'da DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi Adana'da DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi Adana'da DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi Adana'da DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi Adana'da DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi Adana'da DEAŞ'a şafak operasyonu: Kaçak yollarla yurda giren 10 kişi yakalandı Adana'da terör örgütü DEAŞ saflarında silahlı görevlerde bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu 10 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. BiP'te paylaş

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