Gündem Sahte senetle 2 milyon 350 bin liralık vurgun 4 kişi gözaltında
ADANA

Sahte senetle 2 milyon 350 bin liralık vurgun: 4 kişi gözaltında

Adana'da sahte senet düzenleyerek icraya verdikleri 8 kişiden 2 milyon 350 bin lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 4 kişi, operasyonla yakalandı.

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Haber Merkezi DHA
Sahte senetle 2 milyon 350 bin liralık vurguna 4 gözaltı - Adana haberleri
Sekiz kişiyi sahte senetle icraya verip, 2 milyon 350 bin lira dolandırdığı iddia edilen 4 kişi, ekiplerin teknik ve fiziki çalışması sonucu tespit edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık- resmi belgede sahtecilik' suçlarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 8 kişinin sahte senetlerle icraya verilerek, dolandırıldığını belirledi.

Sekiz kişiyi sahte senetle icraya verip, 2 milyon 350 bin lira dolandırdığı iddia edilen 4 kişi, ekiplerin teknik ve fiziki çalışması sonucu tespit edildi.

Savcılığın 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından KOM ekipleri, bu sabah şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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