Sahte senetle 2 milyon 350 bin liralık vurgun: 4 kişi gözaltında Adana'da sahte senet düzenleyerek icraya verdikleri 8 kişiden 2 milyon 350 bin lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 4 kişi, operasyonla yakalandı.

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