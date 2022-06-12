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SAMSUN

Şaka olsun diye baraja attılar: Hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde Samsun'da akıl almaz bir olay meydana geldi. Samsun baraj gölüne piknik yapmak için giden 16 yaşındaki Rukiye Ömür korkunç bir şekilde can verdi. Şaka olsun diye erkek arkadaşı tarafından suya atılan Ömür, olay yerinde hayatını kaybetti. İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Şaka olsun diye baraja attılar: Hayatını kaybetti
Rukiye Ömür.

Samsun baraj gölünde korkunç bir olay meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte piknik yapmaya giden Rukiye Ömür, arkadaşlarının şaka yapmak için atıldığı barajda hayatını kaybetti. Arkadaşlarının yardımıyla sudan çıksa da kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şaka yapmak için baraja attı

  • Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Vezirsuyu mevkisindeki Altınkaya Barajı gölünde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki Rukiye Ömür arkadaşları ile birlikte piknik yapmak için baraj gölü kenarına gitti. 4 arkadaş piknik yaparken, Serkan A. iddiaya göre, şaka yapmak için Rukiye Ömür'ün kolundan tutup suya attı. Yüzme bilmeyen Rukiye Ömür'ün suda çırpındığını gören arkadaşları Sıla S. ve Yunus E.T., kızın yardımına koştular.

Hayatını kaybetti

Çevreden buldukları ağaç dallarını birleştirerek suda çırpınan kıza uzatıp dalların yardımıyla karaya çıkartıp sağlık ekiplerine haber verdiler. Ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rukiye Ömür ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Rukiye Ömür yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da 25 katlı apartmanda yangın: Bir kişi hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 9
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Aziziye Mahallesi'ndeki 25 katlı binanın 20'nci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.<br><br>Bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Bina sakinleri ekiplerce tahliye edildi, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.<br><br>
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Yangında yaralanan kişi kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.<br><br>
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Dumandan etkilenen bazı vatandaşlar ve itfaiye erleri hastanede tedavi altına alındı.<br><br>
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Vali Su, hastanede tedavi görenleri ziyaret etti<br><br>Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, yangında dumandan etkilenenleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.<br><br>
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Vali Su, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi'ndeki binada çıkan yangında bir kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, vefat eden kişiye Allah'tan rahmet diledi.<br><br>
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Yangından etkilenen vatandaşlara ve itfaiye erlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Su, \"Rabb'im her türlü afetten korusun.\" ifadesini kullandı.
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Diyarbakır'da 25 katlı apartmanda yangın: Bir kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde dairede çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.
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