​Şaka olsun diye baraja attılar: Hayatını kaybetti

Samsun baraj gölünde korkunç bir olay meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte piknik yapmaya giden Rukiye Ömür, arkadaşlarının şaka yapmak için atıldığı barajda hayatını kaybetti. Arkadaşlarının yardımıyla sudan çıksa da kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şaka yapmak için baraja attı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Vezirsuyu mevkisindeki Altınkaya Barajı gölünde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki Rukiye Ömür arkadaşları ile birlikte piknik yapmak için baraj gölü kenarına gitti. 4 arkadaş piknik yaparken, Serkan A. iddiaya göre, şaka yapmak için Rukiye Ömür'ün kolundan tutup suya attı. Yüzme bilmeyen Rukiye Ömür'ün suda çırpındığını gören arkadaşları Sıla S. ve Yunus E.T., kızın yardımına koştular.

Hayatını kaybetti

Çevreden buldukları ağaç dallarını birleştirerek suda çırpınan kıza uzatıp dalların yardımıyla karaya çıkartıp sağlık ekiplerine haber verdiler. Ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rukiye Ömür ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Rukiye Ömür yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.