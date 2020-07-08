Meteoroloji’den hava durumu ve sağanak yağış uyarısı: Sakarya ve diğer illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji'den yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınlarken pek çok il için sağanak yağış uyarısı geldi.

Temmuz ayının ilk haftasında sıcak havalar bazı bölgelerde etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son değerlendirmelere göre, yarın Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya çevreleri ile Bursa'nın güney ilçelerinde sağanak yağış etkili olacak. Yurt geneli sıcak havalar hakim olsa da günlük hava durumu raporu takip edilmeye devam ediliyor.

METEOROLOJİ UYARDI!

Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yarın öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

OYNAT 00:54 Sakarya'da etkili yağış yolları göle çevirdi Sakarya'da aniden bastıran ve etkisini artıran yağış şehir merkezindeki yolların bir kısmını göle çevirdi. Sürücülerin zor anlar yaşadığı trafikte, polis ve sağlık ekipleri yaşanan vakalara müdahale etmekte zorlandı. Sakarya'da akşam üzeri başlayan yoğun yağış hayatı olumsuz etkileyerek şehir merkezinin bir kısmında su baskınlarına neden oldu. Su birikintilerinde mahsur kalan sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Yıldırım düşmesi sonucu birçok ağaç yollara devrildi. Trafiğin yoğun yaşandığı caddeler adeta göle döndü. Yağışla birlikte birçok trafik kazası da yaşandı. Yaşanan kazalara müdahale etmek isteyen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yaşanan sağanak yağış dolayısıyla vakalara gitmekte zorluk çekti.

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