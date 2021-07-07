Sakarya'da sele kapılan 78 yaşındaki şahıs kayboldu

Sakarya genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemenin yanı sıra yer yer sel felaketlerine de sebep oluyor. Bu doğrultuda Akyazı ilçesi Dedeler Mahallesinde meydana gelen sel felaketinde sulara kapılan ve bir daha haber alınamayan 78 yaşındaki Sami Özkül için bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Öte yandan, sağanak yağış sebebiyle meydana gelen sel felaketinde birçok dere taştı, köprüler hasar gördü, bazı mahalleleri su bastı. İlçe genelinde bulunan çoğu ev ve iş yeri sular altında kaldı.

FOTOĞRAF 31 Düzce’de etkili olan sağanak yağış beraberinde su taşkınları ve sele sebep oldu. Bir çok noktada evler tahliye edildi. Evlerinde mahsur kalan 47 kişi İtfaiye ve Arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı. 88 kişi ise evlerinden tahliye edilerek Düzce’de ki çeşitli otel ve konuk evlerine yerleştirildi. Selin boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. 2 sene önce 7 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde Esmahanım köyüne ulaşım sağlanan yol tekrar aynı yerden çöktü. Su taşkınları sebebi ile çöken yol havadan görüntülendi. Düzce'nin 13 köyünde sel felaketi: Evlerinde mahsur kalan 47 kişi kurtarıldı Düzce'de etkili olan sağanak yağış sonrasında 3 ilçe ve 13 köyde su taşkınları ve sel felaketi meydana geldi. Evlerinde mahsur kalan 47 kişi kurtarılırken selin boyutu ise gün ağarınca drone ile havadan görüntülendi. BiP'te paylaş

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