Gündem Sakaryada sele kapılan 78 yaşındaki şahıs kayboldu
SAKARYA

Sakarya'da sele kapılan 78 yaşındaki şahıs kayboldu

Sakarya genelinde etkili olan sağanak yağış sonrasında Akyazı ilçesinde oluşan sel felaketinde 78 yaşındaki vatandaş sulara kapılıp kayboldu. Bölgeye giden AFAD ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Haber Merkezi İHA
Sakarya son dakika haberleri: Sele kapılan 78 yaşındaki şahıs kayboldu
AFAD ekipleri, kaybolan kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Sakarya genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemenin yanı sıra yer yer sel felaketlerine de sebep oluyor. Bu doğrultuda Akyazı ilçesi Dedeler Mahallesinde meydana gelen sel felaketinde sulara kapılan ve bir daha haber alınamayan 78 yaşındaki Sami Özkül için bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Öte yandan, sağanak yağış sebebiyle meydana gelen sel felaketinde birçok dere taştı, köprüler hasar gördü, bazı mahalleleri su bastı. İlçe genelinde bulunan çoğu ev ve iş yeri sular altında kaldı.

Düzce'nin 13 köyünde sel felaketi: Evlerinde mahsur kalan 47 kişi kurtarıldı
FOTOĞRAF 31
Title
Düzce’de etkili olan sağanak yağış beraberinde su taşkınları ve sele sebep oldu.
Title
Bir çok noktada evler tahliye edildi.
Title
Evlerinde mahsur kalan 47 kişi İtfaiye ve Arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.
Title
88 kişi ise evlerinden tahliye edilerek Düzce’de ki çeşitli otel ve konuk evlerine yerleştirildi.
Title
Selin boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı.
Title
2 sene önce 7 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde Esmahanım köyüne ulaşım sağlanan yol tekrar aynı yerden çöktü.
Title
Su taşkınları sebebi ile çöken yol havadan görüntülendi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Düzce'nin 13 köyünde sel felaketi: Evlerinde mahsur kalan 47 kişi kurtarıldı
Düzce'de etkili olan sağanak yağış sonrasında 3 ilçe ve 13 köyde su taşkınları ve sel felaketi meydana geldi. Evlerinde mahsur kalan 47 kişi kurtarılırken selin boyutu ise gün ağarınca drone ile havadan görüntülendi.


Abone Ol Google News
26 bin liralık adisyon

26 bin liralık adisyon

Su ve Türk kahvesi 40, peynirli sandviç 140 lira.
Kritik hata düzeltildi

Kritik hata düzeltildi

​Windows için yeni güvenlik güncellemesi yayınlandı.
Deprem uzmanı Naci Görür Türkiyenin uçan araba projesini hedef aldı

​Daha 15 yaşında: NASA'nın yarışmasında finalist olan ilk Türk.

Akbank çöktü mü?

Akbank çöktü mü?

​Erişim sorunu hakkında yetkililerden ilk açıklama.

​Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.