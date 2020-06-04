Sakarya’da, D-100 karayolunu kilitleyen 5 araçlık zincirleme trafik kazası

Kazada trafik tek şeritten sağlanırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. ​

Kaza, Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 karayolu Erenler ilçesi Pekşenler mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D-100 karayolunda Adapazarı istikametine gitmekte olan iki araç çarpıştı.

Kazada trafik tek şeritten sağlanırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

5 araç kazaya karıştı

Aynı istikamete seyir halinde olan ve kazaya karışmamak için fren yapan 54 FY 468 plakalı mısır yüklü kamyona ise arkasından gelen 34 YJ 3269 plakalı tır ve tıra ise 54 GC 137 plakalı otomobil çarptı. Yaralanın olmadığı ve toplam 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında D-100 karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kazada trafik tek şeritten sağlanırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, kaza sonrası yola savrulan mısırlar ise kamyon sürücüsü tarafından toplanarak çuvallara koyuldu. Kazada trafik tek şeritten sağlanırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

