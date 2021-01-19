Sakarya'da işkence gibi şaka cezasız kalmadı: Tutuklandı

Olay, Adapazarı Güneşler Mahallesi Setaltı Caddesi’nde geçtiğimiz günlerde yaşanmıştı. Engelli Ö.S., bir grup genç tarafından kamyonete bağlı kelepçeye bağlanarak yürütüldü. Yapılan bu sözde şakanın videoları sosyal medyada paylaşılınca gündem oldu.
- Yapılan işkence gibi şakanın sorumlusu 6 kişi, görüntüler yayınlandıktan saatler sonra gözaltına alındı.
'Şaka yaptık' diyerek kendini savundu
Emniyette sorguya alınan şüpheliler ifadelerinde "Şaka yaptık" gibi bir savunmada bulundu. İşlemleri tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Kelepçeyi engelli gence bağlayan şahıs "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklandı.
- Hakim karşısına çıkarılan 3 kişi "adli kontrol" tedbiriyle serbest bırakılırken, 2 kişide savcılık talimatıyla serbest kaldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.