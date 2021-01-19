Gündem Sakaryada işkence gibi şaka cezasız kalmadı Tutuklandı
SAKARYA

Sakarya'da işkence gibi şaka cezasız kalmadı: Tutuklandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde zihinsel engelli birey, arkadaşları tarafından kamyonete kelepçelenerek koşturulmaya zorlandı. İşkence gibi olan şakayı ise cep telefonu kamerasıyla kayda alarak sosyal medyada paylaşan şahıslar büyük tepki topladı. Harekete geçen güvenlik güçleri, sözde şakayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı, bir kişi tutuklandı.

Haber Merkezi İHA
Zihinsel engelli gence yapılan sözde şaka büyük tepki toplamıştı.
Zihinsel engelli gence yapılan sözde şaka büyük tepki toplamıştı.

Olay, Adapazarı Güneşler Mahallesi Setaltı Caddesi’nde geçtiğimiz günlerde yaşanmıştı. Engelli Ö.S., bir grup genç tarafından kamyonete bağlı kelepçeye bağlanarak yürütüldü. Yapılan bu sözde şakanın videoları sosyal medyada paylaşılınca gündem oldu.

  • Yapılan işkence gibi şakanın sorumlusu 6 kişi, görüntüler yayınlandıktan saatler sonra gözaltına alındı.

Sakarya’da zihinsel engelli gence işkence gibi şaka
GÜNDEM
Sakarya’da zihinsel engelli gence işkence gibi şaka

'Şaka yaptık' diyerek kendini savundu

Emniyette sorguya alınan şüpheliler ifadelerinde "Şaka yaptık" gibi bir savunmada bulundu. İşlemleri tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Kelepçeyi engelli gence bağlayan şahıs "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklandı.

  • Hakim karşısına çıkarılan 3 kişi "adli kontrol" tedbiriyle serbest bırakılırken, 2 kişide savcılık talimatıyla serbest kaldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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