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SAKARYA

Sakarya'da yüksek kesimler beyaza büründü

Sakarya’da mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte şehrin yüksek kesimleri beyaza büründü. Beyaz gelinliğini giyen Keremali Yaylası’na gelen Yakup Pekdemir, “Bembeyaz bir manzarayla karşılaştım. Doğal güzellik ve eşsiz manzaralarla dolu ilçeye doğa ve fotoğraf tutkunlarının gelmelerini kesinlikle tavsiye ediyorum” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Sakaryada yüksek kesimler beyaza büründü
Sakarya’nın en kısa zamanda, en yükseğe çıkılan ve misafirhanesi olan Keremali Yaylası’nda kartpostallık görüntüler oluşmaya başladı.

Marmara Bölgesi’nde yüksek kesimlerde etkili olmaya başlayan mevsimin ilk kar yağışı, Sakarya’ya da düştü. Şehrin rakım olarak en yüksek ilçelerinden olan Akyazı’nın Güzlek Mahallesi’nde bulunan ve zirvesi bin 543 metre yükseklikte olan Keremali Yaylası yağışla beraber beyaza büründü.

İHA

Sakarya’nın en kısa zamanda, en yükseğe çıkılan ve misafirhanesi olan Keremali Yaylası’nda kartpostallık görüntüler oluşmaya başladı.

İHA

İlçe merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan mahallede kar yağışı aralıklarla sürüyor.

İHA

"Bembeyaz bir manzarayla karşılaştım"

Güzelliklerini görüntülemek için gittiği yaylada kar yağışıyla karşılaştığını söyleyen Yakup Pekdemir, “Akyazılıyım ama uzun yıllardır Muğla’da oturuyorum. Doğa fotoğrafçılığı, videografi ve tanıtım işleriyle uğraşıyorum. Akyazı’ya da sonbahar ile ilgili güzel görüntüler çekmek için geldim. Ama iki haftadır etkili olan yağış sebebiyle doğaya çıkma imkanı bulamadım. Bugün de Keremali Yaylası’na gelmek istedim ve bembeyaz bir manzarayla karşılaştım. Çok şaşırdım, sanırım ülkeye düşen en erken kar yağışlarından birisi. Akyazı, Sakarya’nın doğal güzellikleriyle dolu, en güzel ilçelerinden bir tanesi. Bütün doğa tutkunlarını, macera severleri, fotoğraf tutkunlarını buraya davet ediyorum. Eşsiz manzaralar var ve birçok yer de keşfedilmemiş, kesinlikle tavsiye ediyorum” diye konuştu.

İHA

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